Иско близок к продлению контракта с «Реалом»
Полузащитник мадридского «Реала» Иско в очередной раз подтвердил, что смена клубной прописки не входит в его планы.
Руководство и тренерский штаб «Королевского клуба» хотят продлить контракт с игроком, а он сам не возражает.
«Да, я уже говорил, что хочу остаться в «Реале» и играть здесь много лет. Очень доволен тем, как обстоят мои дела. В данный момент моё соглашение в силе ещё один год, но я близок к продлению контракта с «Реалом», — приводит слова Иско Bernabeu Digital.
По ходу последнего сезона испанские СМИ неоднократно писали, что Иско может покинуть свой нынешний клуб.
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