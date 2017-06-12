Легенды «Реала» забили четыре безответных мяча легендам «Ромы»
Вечером 11 июня в столице Испании на стадионе «Сантиаго Бернабеу» состоялся матч легенд мадридского «Реала» и итальянской «Ромы». Матч завершился со счетом 4:0 в пользу хозяев.
Голами отметились: Фернандо Морьентес, который забил два мяча, Луиш Фигу и Эдвин Конго. Также в составах обеих команд принимали участие: Рауль Гонсалес, Кафу, Роналдо, Эмилио Бутрагеньо, Роберто Карлос, Збигнев Бонек, Дамиано Томмаси, Симоне Перротта и многие другие. Данный матч был организован благотворительным фондом «Королевского клуба». Деньги, вырученные с продажи билетов, будут отправлены на благотворительность.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter