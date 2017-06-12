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12 июня 2017, 13:09 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Шимкович может перейти в «Актобе»

Как стало известно Sports.kz, австрийский атакующий хавбек «Тобола» со словацкими корнями Томаш Шимкович может в летнее трансферное окно перебраться в «Актобе».

Как стало известно Sports.kz австрийский атакующий хавбек Тобола со словацкими корнями <span class=error>Томаш</span> Шимкович может в летнее трансферное окно перебраться в <span class=error>Актобе</span>. Увеличить
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По имеющейся информации Шимкович, возможно, уже заключил бы контракт с актюбинцами, однако этому препятствуют проблемы ФК «Актобе» с заявкой новых игроков из-за долгов клуба.

В КПЛ-2017 Томаш Шимкович провел за «Тобол» 6 матчей.

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