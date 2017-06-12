Шимкович может перейти в «Актобе»
Как стало известно Sports.kz, австрийский атакующий хавбек «Тобола» со словацкими корнями Томаш Шимкович может в летнее трансферное окно перебраться в «Актобе».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
По имеющейся информации Шимкович, возможно, уже заключил бы контракт с актюбинцами, однако этому препятствуют проблемы ФК «Актобе» с заявкой новых игроков
В КПЛ-2017 Томаш Шимкович провел за «Тобол» 6 матчей.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter