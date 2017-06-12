Шимкович может перейти в «Актобе»

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По имеющейся информации Шимкович, возможно, уже заключил бы контракт с актюбинцами, однако этому препятствуют проблемы ФК «Актобе» с заявкой новых игроков из-за долгов клуба.



В КПЛ-2017 Томаш Шимкович провел за «Тобол» 6 матчей.