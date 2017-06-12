Неймар назван самым дорогим футболистом в мире по версии CIES Football Observatory
МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Бразильский нападающий испанской «Барселоны» Неймар признан самым дорогим футболистом в мире по версии исследовательского центра CIES Football Observatory. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
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По ее данным, трансферная стоимость форварда составляет €210,7 млн. На втором месте идет полузащитник английского «Тоттенхэма» Делле Алли (€155,1 млн), на третьем — его одноклубник нападающий Гарри Кейн (€153,6 млн).
Форвард «Барселоны» аргентинец Лионель Месси расположился на четвертой строчке (€151,7 млн), португальский нападающий испанского «Реала» Криштиану Роналду стал 11-м (€112,4 млн).
32-летний Роналду стал самым возрастным футболистом, присутствующим в данном рейтинге. Самым молодым игроком является нападающий «Монако» 18-летний француз Килиан Мбаппе (18-е место, €92,6 млн).
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