«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры по переходу Фабиньо

Как сообщает The Independent, в настоящее время между клубами переговоры находятся в продвинутой стадии.

По сообщениям СМИ, сам Фабиньо если и уйдёт из «Монако», то только в «Манчестер Юнайтед». Ранее появилась информация, что главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне также заинтересован в переходе Фабиньо.

В чемпионате Франции защитник в последнем сезоне принял участие в 37 матчах, став автором 9 голов и 1 результативной передачи.