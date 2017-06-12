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12 июня 2017, 12:42 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры по переходу Фабиньо

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность усиления состава защитником «Монако» Фабиньо.

Как сообщает The Independent, в настоящее время между клубами переговоры находятся в продвинутой стадии.

По сообщениям СМИ, сам Фабиньо если и уйдёт из «Монако», то только в «Манчестер Юнайтед». Ранее появилась информация, что главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне также заинтересован в переходе Фабиньо.

В чемпионате Франции защитник в последнем сезоне принял участие в 37 матчах, став автором 9 голов и 1 результативной передачи.

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