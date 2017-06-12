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12 июня 2017, 12:39 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Матьё может продолжить карьеру в Турции

Защитник «Барселоны» Жереми Матьё может продолжить карьеру в Турции, сообщает Mundo Deportivo.

Согласно информации источника. Матьё беседовал на этот счёт с бывшим защитником каталонского клуба Адриано Корреей, который в данный момент защищает цвета «Бешикташа». Матьё расспрашивал Адриано о жизни в Турции и местном чемпионате.

У Матьё в последнем сезоне не было соответствующей игровой практики. В чемпионате Испании он принял участие в 13 матчах, отметившись одним голом. В испанском гранде ему уже сообщили, что не рассчитывают на него, и недавно предлагали его «Олимпиакосу».

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