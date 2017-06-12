Матьё может продолжить карьеру в Турции
Защитник «Барселоны» Жереми Матьё может продолжить карьеру в Турции, сообщает Mundo Deportivo.
Согласно информации источника. Матьё беседовал на этот счёт с бывшим защитником каталонского клуба Адриано Корреей, который в данный момент защищает цвета «Бешикташа». Матьё расспрашивал Адриано о жизни в Турции и местном чемпионате.
У Матьё в последнем сезоне не было соответствующей игровой практики. В чемпионате Испании он принял участие в 13 матчах, отметившись одним голом. В испанском гранде ему уже сообщили, что не рассчитывают на него, и недавно предлагали его «Олимпиакосу».
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