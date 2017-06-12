В «Севилье» подтвердили интерес к Навасу и Нолито

В услугах обоих футболистов заинтересована «Севилья». Президент клуба Хосе Кастро подтвердил информацию.

«Мы знаем, чего хотим. Одна из задач — вернуть Хесуса Наваса. Он фантастический игрок. Встреча Нолито и Ариаса — совпадение, но если мы сможем, то хотим подписать с ним контракт. Больше сказать нечего. Дождёмся прибытия нового тренера, хотя некоторые вопросы мы обсудили», — цитирует Кастро Cadena Ser.

Контракт 31-летнего Наваса с «МС» действует до 30 июня 2017 года, а договор Нолито с «горожанами» истекает летом 2020 года.