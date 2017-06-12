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12 июня 2017, 11:42 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

В «Севилье» подтвердили интерес к Навасу и Нолито

Защитник «Манчестер Сити» Хесус Навас и нападающий Нолито могут вернуться в Испанию.

В услугах обоих футболистов заинтересована «Севилья». Президент клуба Хосе Кастро подтвердил информацию.

«Мы знаем, чего хотим. Одна из задач — вернуть Хесуса Наваса. Он фантастический игрок. Встреча Нолито и Ариаса — совпадение, но если мы сможем, то хотим подписать с ним контракт. Больше сказать нечего. Дождёмся прибытия нового тренера, хотя некоторые вопросы мы обсудили», — цитирует Кастро Cadena Ser.

Контракт 31-летнего Наваса с «МС» действует до 30 июня 2017 года, а договор Нолито с «горожанами» истекает летом 2020 года.

Севилья
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