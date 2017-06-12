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12 июня 2017, 11:37 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Бывший игрок «Кайрата» вернулся в Чили

Как пишет El Grafico, Герсон Асеведо, выступавший во второй половине сезона 2016 года за «Кайрат» (11 матчей — 2 года в турнире КПЛ), подписал контракт с чилийским «Депортес Икике», сообщает Sports.kz.

Как пишет El Grafico <span class=error>Герсон</span> <span class=error>Асеведо</span> выступавший во второй половине сезона 2016 года за <span class=error>Кайрат</span> (11 матчей — 2 года в турнире <span class=error>КПЛ</span>) подписал контракт с чилийским <span class=error>Депортес</span> <span class=error>Икике</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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Зимой алматинцы отказались от услуг этого игрока, и с тех пор Асеведо оставался без команды. Контракт с «Депортес Икике» им подписан на 2 года.

Футболист заявил нашим коллегам, что он «суперсчастлив попасть в великую команду и великий клуб».

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