Бывший игрок «Кайрата» вернулся в Чили

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Зимой алматинцы отказались от услуг этого игрока, и с тех пор Асеведо оставался без команды. Контракт с «Депортес Икике» им подписан на 2 года.

Футболист заявил нашим коллегам, что он «суперсчастлив попасть в великую команду и великий клуб».