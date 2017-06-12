«Ювентус» отказался продавать «Челси» Сандро за € 60 млн

Английская команда предлагала за 26-летнего футболиста € 60 млн.

Это уже второе предложение лондонцев по покупке Сандро. По информации La Gazzetta dello Sport, ранее «Челси» предложил за игрока € 50 млн, но «Ювентус» ответил отказом.

В минувшем сезоне Сандро провёл 43 матча за «Ювентус», в которых отметился 3 забитыми мячами и 7 результативными передачами. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2020 года. Защитник перешёл в «Ювентус» в 2015 году из «Порту» за € 26 млн.