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12 июня 2017, 11:09 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

ВАДА инициировало расследование в отношении Роберто Карлоса

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) инициировало расследование в отношении бывшего защитника мадридского «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлоса.

Всемирное антидопинговое агентство (<span class=error>ВАДА</span>) инициировало расследование в отношении бывшего защитника мадридского Реала и сборной Бразилии <span class=error>Роберто</span> <span class=error>Карлоса</span>. Увеличить
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Расследование проводится в соответствии с материалами фильма журналиста немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельта. В фильме Зеппельта утверждается, что Роберто Карлос употреблял допинг.

«Мы можем подтвердить, что ВАДА занимается этим делом, основываясь на материалах ARD», — говорится в заявлении ВАДА.

Бразильское антидопинговое агентство (ABCD) в свою очередь опубликовало документы, согласно которым Роберто Карлос и ещё семь игроков сборной Бразилии употребляли запрещённые препараты.

ABCD проинтервьюировало некоторых бывших бразильских спортсменов, которые раньше были уличены в употреблении допинга. Они согласились сотрудничать и назвали доктора Жулио Сезара Алвеса как главаря сети, занимавшейся продажей нелегальной продукции.

Ранее Роберто Карлос опроверг свою причастность к употреблению запрещённых препаратов.

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