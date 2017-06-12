ВАДА инициировало расследование в отношении Роберто Карлоса
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) инициировало расследование в отношении бывшего защитника мадридского «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлоса.
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Расследование проводится в соответствии с материалами фильма журналиста немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельта. В фильме Зеппельта утверждается, что Роберто Карлос употреблял допинг.
«Мы можем подтвердить, что ВАДА занимается этим делом, основываясь на материалах ARD», — говорится в заявлении ВАДА.
Бразильское антидопинговое агентство (ABCD) в свою очередь опубликовало документы, согласно которым Роберто Карлос и ещё семь игроков сборной Бразилии употребляли запрещённые препараты.
ABCD проинтервьюировало некоторых бывших бразильских спортсменов, которые раньше были уличены в употреблении допинга. Они согласились сотрудничать и назвали доктора Жулио Сезара Алвеса как главаря сети, занимавшейся продажей нелегальной продукции.
Ранее Роберто Карлос опроверг свою причастность к употреблению запрещённых препаратов.
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