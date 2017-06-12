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12 июня 2017, 11:06 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Матч «Ордабасы» — «Кайрат» состоится 24 июня

В адрес Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК) поступили обращения от футбольных клубов «Ордабасы» и «Кайрат» о переносе матча XVII тура чемпионата Казахстана среди клубов Премьер-Лиги с 14 июня 2017 года на первоначально установленную календарем дату — 24 июня 2017 года.

В адрес Профессиональной футбольной лиги Казахстана (<span class=error>ПФЛК</span>) поступили обращения от футбольных клубов <span class=error>Ордабасы</span> и <span class=error>Кайрат</span> о переносе матча <span class=error>XVII</span> тура чемпионата Казахстана среди клубов <nobr>Премьер-Лиги</nobr> с 14 июня 2017 года на первоначально установленную календарем дату — 24 июня 2017 года. Увеличить
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Учитывая важность подготовительного процесса к приближающемуся старту квалифицкаионного этапа Лиги Европы УЕФА, ПФЛК приняла решение разрешить провести данный матч в изначально установленный день.

«Вместе с этим сообщаем, что в дальнейшем, в случае получения от клубов просьб о переносах матчей, Администрация ПФЛК будет и далее тщательно рассматривать все обстоятельства возможного изменения календаря Чемпионата и принимать во внимание не только согласия, достигнутые между двумя клубами, но и аргументы, обосновывающие необходимость переноса матча.

Просим клубы-члены ПФЛК при обращении о переносе матчей более тщательно продумывать все возможные последствия и обстоятельства, чтобы решения принимались исключительно в интересах всех клубов, болельщиков и не наносили ущерб имиджу Премьер-Лиги и ПФЛК, — добавляет сайт организации.

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