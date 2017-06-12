Матч «Ордабасы» — «Кайрат» состоится 24 июня
В адрес Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК) поступили обращения от футбольных клубов «Ордабасы» и «Кайрат» о переносе матча XVII тура чемпионата Казахстана среди клубов
Премьер-Лиги с 14 июня 2017 года на первоначально установленную календарем дату — 24 июня 2017 года.
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Учитывая важность подготовительного процесса к приближающемуся старту квалифицкаионного этапа Лиги Европы УЕФА, ПФЛК приняла решение разрешить провести данный матч в изначально установленный день.
«Вместе с этим сообщаем, что в дальнейшем, в случае получения от клубов просьб о переносах матчей, Администрация ПФЛК будет и далее тщательно рассматривать все обстоятельства возможного изменения календаря Чемпионата и принимать во внимание не только согласия, достигнутые между двумя клубами, но и аргументы, обосновывающие необходимость переноса матча.
Просим
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