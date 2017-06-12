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12 июня 2017, 10:41 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Муса может оказаться в «Вест Бромвиче» или «Брайтоне»

Нападающий «Лестер Сити» Ахмед Муса может сменить команду, но при этом остаться в чемпионате Англии.

По словам агента форварда Тони Харриса, в его клиенте заинтересованы «Вест Бромвич» и новичок Премьер-лиги «Брайтон».

«Муса не покинет Англию, даже если придётся уйти из «Лестера». Есть интерес из Турции, но он хочет остаться в Англии. Некоторые команды уже общались с нами, среди них «Вест Бромвич» и «Брайтон», — цитирует Own Goal Nigeria Харриса.

В прошлом сезоне Муса, известный в России по выступлениям за ЦСКА, сыграл 32 матча, в которых забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.

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