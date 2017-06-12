10 миллионов за выход с пенсии. Капелло в Китае: куда, зачем и почём
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло возобновляет тренерскую карьеру, согласившись на выгодное предложение из Китая.
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«Не хочу работать со сборной Италии, приношу свои извинения. Горжусь тем, что моя фамилия упомянута в списке возможных кандидатов, но я не хочу снова тренировать сборную. У меня уже был опыт работы со сборными России и Англии. Если бы поступило предложение от команды, которую я мог бы тренировать ежедневно, это было бы нормально», — говорил в марте 2016-го Фабио Капелло.
Казалось, 70-летний Дон Фабио, отклонивший за последние два года несколько вариантов, уже окончательно завязал с профессией. Однако бывший главный тренер сборной России
Капелло в Китае досталась роль пожарного. После 12 туров «Цзянсу Сунин» имеет в своём активе лишь восемь очков при
Финансовую мощь «Цзянсу Сунин» подтверждает рыночная история. Если трансферные рекорды Суперлиги принадлежат «Шанхай СИПГ», купившему за последний год Оскара у «Челси» (порядка 60 млн евро) и Халка у «Зенита» (55,8 млн евро), то ещё два места в топ-5 покупок за новым клубом Капелло. Зимой 2016-го «Цзянсу Сунин» заплатил 50 млн евро донецкому «Шахтёру» за Алекса Тейшейру и 28 млн евро «Челси» за Рамиреса. Оба бразильца
«Цзянсу Сунин» никогда не был чемпионом Китая, однако в сезоне-2016 команда финишировала на втором месте вслед за бессменным обладателем золотых медалей шести последних лет «Гуанчжоу Эвергранд». Получила путёвку на групповой турнир азиатской Лиги чемпионов. Кроме того, под руководством южнокорейского тренера Чхои Ён Су добралась до финала Кубка Китая, где в двухматчевом противостоянии уступила «Гуанчжоу Эвергранд» только
В общем, вроде бы ничего не предвещало такого неудачного старта сезона-2017. Но южнокорейский тренер не справился ни в Суперлиге, ни в Лиге чемпионов. Если на групповом этапе благодаря классной игре Алекса Тейшейры и Рамиреса «Цзянсу Сунин» достаточно спокойно выиграл борьбу у «Чеджу Юнайтед» из Южной Кореи, «Аделаиды Юнайтед» из Австралии и «Гамбы Осака» из Японии, то в
Дон Фабио станет девятым иностранным наставником в истории «Цзянсу». Интересно, что среди его предшественников был бывший тренер «Зенита» и «Ротора» Леонид Колтун, который в период с 2000 по 2004 годы пять раз возглавлял эту команду (тогда она называлась «Цзянсу Сайнти») и уходил из неё. Колтун вспоминал в интервью изданию «Спорт Арена»:
«Когда я попал туда в 2000 году, там всё было совершенно иначе. Да, был вброс денег (может, в несколько иных масштабах), но при этом процветала коррупция. Китайцы — предприимчивые люди. Сразу нашлись дельцы, которые начали делить эти деньги, начали торговать. Привозили легионеров, шли откаты — ерундой занимались. Не футболом, а другими делами совершенно — договорняки, подкуп судей, прочие вещи. Футбола практически не было — на это невозможно было смотреть! Но китайцы — умные люди. Продолжалось это лет пять, наверное, а затем народ не выдержал и начали писать письма в правительство. Два года была пауза — собирали информацию. И потом как бабахнуло расследование — посадили президента федерации, пять его замов… Я попал в “Цзянсу Сайнти” — президент сказал, чтобы меня взяли на работу. А вот гендиректор, все его помощники и окружение не хотели меня видеть и всеми способами выживали из клуба. И то, что я там прошёл, — мне до сих пор не верится, что я это пережил и смог это выдержать».
Легендарный Капелло вряд ли столкнётся с подобными проблемами. Наоборот, под уважаемого всеми итальянца, скорее всего, купят очередного дорогого и известного новичка. Вроде Уэйна Руни, чьё имя связывали с «Цзянсу Сунин» зимой. Посмотрим, справится ли 70-летний тренер с ролью пожарного или быстро заскучает в Китае, как происходило с некоторыми другими звёздами. Дебют Капелло — через неделю, в домашней игре с «Чанчунь Ятай».
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