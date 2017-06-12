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12 июня 2017, 10:22 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Голкипер «Торпедо"-БелАЗ Валерий Фомичев подписал контракт с казахстанским «Ордабасы»

Голкипер «Торпедо"-БелАЗ Валерий Фомичев перешел в «Ордабасы» (Казахстан, Д1).

Как сообщает официальный сайт автозаводцев, в соответствии с условиями трансферного контракта ФК «Торпедо"-БелАЗ получит от казахстанского клуба компенсацию за переход игрока. Валерий Фомичев пришел в жодинский клуб в январе 2016 года. Являясь основным вратарем команды, выиграл с жодинским клубом Кубок Беларуси, участвовал в матчах квалификационной стадии Лиги Европы и национального чемпионата.

Торпедо-БелАЗ
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