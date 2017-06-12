Голкипер «Торпедо"-БелАЗ Валерий Фомичев подписал контракт с казахстанским «Ордабасы»

Как сообщает официальный сайт автозаводцев, в соответствии с условиями трансферного контракта ФК «Торпедо"-БелАЗ получит от казахстанского клуба компенсацию за переход игрока. Валерий Фомичев пришел в жодинский клуб в январе 2016 года. Являясь основным вратарем команды, выиграл с жодинским клубом Кубок Беларуси, участвовал в матчах квалификационной стадии Лиги Европы и национального чемпионата.