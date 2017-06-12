Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30047610/
12 июня 2017, 10:16 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Толиссо может обойтись «Баварии» в € 50 млн

Руководство мюнхенской «Баварии» продолжает переговоры по поводу трансфера полузащитника «Лиона» Корентена Толиссо.

В прессе сообщалось, что 22-летний хавбек может обойтись чемпиону Германии в € 40 млн, но эта сумма будет немного больше.

По данным Kicker, «Баварии» придётся заплатить € 35 млн плюс бонусы в размере € 15 млн. Таким образом, общая сумма достигнет € 50 млн.

Корентен Толиссо является воспитанником «Лиона». Контракт с «ткачами» действует до лета 2020 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 47 официальных матчах за «Лион», забил 14 голов и отдал 7 результативных передач.

Бавария
Новости Матчи Состав Статистика
Лион
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото