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12 июня 2017, 9:42 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» может предложить Ибрагимовичу краткосрочный контракт

Нападающий Златан Ибрагимович, который на прошлой неделе был исключён из заявочного листа «Манчестер Юнайтед», может подписать с клубом краткосрочный контракт.

Нападающий <span class=error>Златан</span> Ибрагимович который на прошлой неделе был исключён из заявочного листа Манчестер Юнайтед может подписать с клубом краткосрочный контракт. Увеличить
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Manchester Evening News сообщает, что 35-летний футболист продолжит восстанавливаться после травмы колена в расположении «красных дьяволов».

Если реабилитация будет протекать успешно, манкунианцы могут подписать с Ибрагимовичем краткосрочное соглашение до конца сезона. Врачи прогнозируют возвращение Ибры на поле в январе.

Златан Ибрагимович перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом прошлого года на правах свободного агента. Контракт был рассчитан до конца сезона-2016/17 с возможностью продления ещё на год.

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