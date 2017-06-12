Глеб: После отпуска решу, поиграть ещё один год или нет

«Я люблю футбол и открываю для себя новые чемпионаты. Сейчас чувствую себя замечательно и ещё не устал от футбола. Не знаю, какими будут мои дальнейшие планы, ещё не думал об этом.



Сейчас я больше уделяю внимания семье. Хочу поехать вместе на отдых, а после отпуска уже решу, что мне делать дальше: поиграть ещё один год или нет.



В течение четырёх лет я получал юридическое образование в академии управления при президенте. Пока не знаю, но, возможно, смог бы связать с этим как-то своё будущее», — цитирует Глеба FourfourTwo.

В сезоне-2016/17 российской футбольной Премьер-Лиги 36-летний Глеб принял участие в семи матчах (четыре — с первых минут), в которых не сумел отметиться результативными действиями.