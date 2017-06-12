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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30047367/
12 июня 2017, 9:29 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Надеюсь, они дадут мне спокойно уйти». Харт готовится покинуть «Манчестер Сити»

Голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт прокомментировал информацию о своем уходе из английского клуба.

Ранее сообщалось, что у футболиста «горожан» есть предложения от «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля», а также «Челси». Харт, который провел минувший сезон на правах аренды в «Торино», намерен покинуть «Манчестер», за который выступает с 2006 года.

— Уйду ли из клуба этим летом? Я бы с удовольствием дал ответ на ваш вопрос, — говорит игрок сборной Англии. — но сейчас мне просто нечего рассказать. Почему? Потому что я сосредоточен на выступлении за национальную команду. Игроки должны уважать свою сборную. Это долг каждого футболиста.

Когда я смогу дать вам большее информации? Приходите ко мне во вторник, — продолжает Харт. — После матчей сборной Англии начинается клубная работа. В таком случае мы сможем обсудить некоторые детали.

Вообще, для начала нужно получить предложение, — говорит голкипер «Манчестер Сити». — Потом мы обсудим все варианты с моим агентом. Для меня очень важно быть игроком основы. Вы сами знаете, что век футболиста длится не так уж долго. На данный момент я нахожусь в великолепной форме и готов играть, — заявил вратарь «горожан».

По информации СМИ, помимо «МЮ», «Челси» и «Ливерпуля» на игрока «Манчестер Сити» претендует «Вест Хэм».

— Не знаю ничего об этом, — говорит Харт. — Останусь ли я в Англии на следующий сезон? Футбол непредсказуем. Это самый настоящий бизнес, в котором рассуждать о будущем просто невозможно.

Мы видим, что на трансферы тратят миллионы фунтов, но таковы реалии. Сколько за мой переход запросит «Сити»? Честно говоря, я даже не знаю, но надеюсь, что клуб уважает мои интересы и позволит спокойно уйти. Мы собираемся сделать это вместе. Нет никакого смысла друг другу мешать. У меня прекрасные отношения с боссами. У них свои интересы, а у — меня свои, — заключил Джо Харт, слова которого приводит Sky Sports.

Манчестер Сити
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