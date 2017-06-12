Названы лучшие игроки соревнований ПФЛК в мае

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Наставники отдавали голоса в поддержку лучшего тренера и футболиста месяца в дивизионе, где выступает их коллектив.



Отметим, что Артем Касьянов («Жетысу») и Бакдаулет Жузбай («Кайрат М») получают высокую оценку тренеров второй месяц подряд.



Результаты проведенного опроса в мае 2017 года:



Премьер-Лига:

Лучший тренер — Сергей Павлов, «Атырау»

Лучший игрок — Джуниор Кабананга, «Астана»



Первая Лига:

Лучший тренер — Дмитрий Огай, «Жетысу»

Лучший игрок — Артем Касьянов, «Жетысу»



Вторая Лига:

Лучший тренер — Сергей Тимофеев, «Алтай»

Лучший игрок — Бакдаулет Жузбай, «Кайрат М».