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12 июня 2017, 9:25 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Названы лучшие игроки соревнований ПФЛК в мае

Профессиональная футбольная лига Казахстана подвела итоги голосования главных тренеров клубов и команд Премьер-Лиги, Первой и Второй лиг.

Профессиональная футбольная лига Казахстана подвела итоги голосования главных тренеров клубов и команд <nobr>Премьер-Лиги</nobr> Первой и Второй лиг. Увеличить
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Наставники отдавали голоса в поддержку лучшего тренера и футболиста месяца в дивизионе, где выступает их коллектив.

Отметим, что Артем Касьянов («Жетысу») и Бакдаулет Жузбай («Кайрат М») получают высокую оценку тренеров второй месяц подряд.

Результаты проведенного опроса в мае 2017 года:

Премьер-Лига:
Лучший тренер — Сергей Павлов, «Атырау»
Лучший игрок — Джуниор Кабананга, «Астана»

Первая Лига:
Лучший тренер — Дмитрий Огай, «Жетысу»
Лучший игрок — Артем Касьянов, «Жетысу»

Вторая Лига:
Лучший тренер — Сергей Тимофеев, «Алтай»
Лучший игрок — Бакдаулет Жузбай, «Кайрат М».

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