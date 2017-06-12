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12 июня 2017, 8:41 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Защитник Двали покинул ФК «Иртыш»

Грузинский защитник Лаша Двали покинул «Иртыш». Как сообщается на сайте павлодарского клуба, завершилось действие арендного соглашения с футболистом.

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Дальнейшая карьера футболиста решится в ближайшие дни.

Напомним, Двали перешел в стан «Иртыша» из «Шленска» на правах аренды в марте нынешнего года. 22-летний защитник принял участие в 16-ти матчах премьер-лиги и заработал одно предупреждение.

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