Защитник Двали покинул ФК «Иртыш»
Грузинский защитник Лаша Двали покинул «Иртыш». Как сообщается на сайте павлодарского клуба, завершилось действие арендного соглашения с футболистом.
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Видимо, что-то случилось...
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Дальнейшая карьера футболиста решится в ближайшие дни.
Напомним, Двали перешел в стан «Иртыша» из «Шленска» на правах аренды в марте нынешнего года. 22-летний защитник принял участие в 16-ти матчах
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