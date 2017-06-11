Андре Силва в понедельник пройдет медосмотр в «Милане»
Нападающий «Порту» Андре Силва уже завтра может пройти медицинское обследование в «Милане», сообщает Sky Sport. Напомним, что 21-летним португальцем интересовался «Зенит». Отступные за игрока составляют 60 миллионов евро, однако клубы рассчитывают на снижение суммы.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В минувшем сезоне Силва провел 44 матча в клубных соревнованиях, забил 21 мяч и отдал 8 голевых передач. Стоимость игрока оценивается в 16 миллионов евро по данным Transfermarkt. Действующий контракт форварда с «драконами» истекает летом 2021 года. Отметим, что Силва вызван в сборную Португалии на Кубок конфедераций-2017.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter