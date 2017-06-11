Андре Силва в понедельник пройдет медосмотр в «Милане»

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В минувшем сезоне Силва провел 44 матча в клубных соревнованиях, забил 21 мяч и отдал 8 голевых передач. Стоимость игрока оценивается в 16 миллионов евро по данным Transfermarkt. Действующий контракт форварда с «драконами» истекает летом 2021 года. Отметим, что Силва вызван в сборную Португалии на Кубок конфедераций-2017.