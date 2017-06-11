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11 июня 2017, 23:57 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Андре Силва в понедельник пройдет медосмотр в «Милане»

Нападающий «Порту» Андре Силва уже завтра может пройти медицинское обследование в «Милане», сообщает Sky Sport. Напомним, что 21-летним португальцем интересовался «Зенит». Отступные за игрока составляют 60 миллионов евро, однако клубы рассчитывают на снижение суммы.

Нападающий Порту <span class=error>Андре</span> <span class=error>Силва</span> уже завтра может пройти медицинское обследование в Милане. Увеличить
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В минувшем сезоне Силва провел 44 матча в клубных соревнованиях, забил 21 мяч и отдал 8 голевых передач. Стоимость игрока оценивается в 16 миллионов евро по данным Transfermarkt. Действующий контракт форварда с «драконами» истекает летом 2021 года. Отметим, что Силва вызван в сборную Португалии на Кубок конфедераций-2017.

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