Пенсионный капитал. 20 трансферных целей «Челси» на лето

Вратарь

Пока «Реал» активно воюет за Давида де Хеа, а футболисты «Королевского клуба» активно упрашивают Флорентино Переса не продавать Кейлора Наваса, за позицию первого номера «Челси» переживать нет смысла. С вероятностью 90% Тибо Куртуа останется игроком основы. А вот с его сменщиком не всё так гладко — Асмир Бегович в поисках игровой практики перебрался в «Борнмут», потому за спиной у Куртуа остался лишь ветеран Эдуарду. Наверняка «Челси» подпишет голкипера, готового подменить Куртуа в матчах Кубка и в случае травмы или дисквалификации. Пока что ведутся переговоры с Вилли Кабальеро, контракт которого с «Ман Сити» не был продлён. Кроме того, синие проявляют интерес к голкиперу «Фулхэма» 25-летнему Маркусу Беттинелли, который даже в команде Чемпионшипа не считается игроком основы. В любом случае найти замену такому мастеру, как Бегович, будет сложно.

Защита

Приоритетная линия в трансферных планах Конте. В связи с уходом Джона Терри Антонио нужен новый защитник под основу, способный навязать конкуренцию Луису, Кэхиллу и Аспиликуэте, а также позволяющий безболезненно переходить на схему с четырьмя защитниками. На приобретение нового стоппера «Челси» готов потратить солидную сумму, потому в списке интересов известные всем имена — Леонардо Бонуччи, Джером Боатенг, Эмерик Лапорт из «Атлетика» и Вирджилван Дейк из «Саутгемтона». Альтернативным вариантом является молодой прогрессирующий защитник «Аякса» Дэйвинсон Санчес. И если переход Бонуччи будет организовать архисложно, то с Боатенгом проблем должно возникнуть в разы меньше — у Джерома натянутые отношения с тренером мюнхенцев Карло Анчелотти. «Аякс» и «Атлетик» за адекватную сумму наверняка будут готовы расстаться со своими лидерами — такова политика клубов.

Помимо Бонуччи есть в «Ювентусе» ещё один футболист, на которого в Лондоне большой спрос. Речь о вингбеке Алексе Сандро, за которого «старая синьора» требует не менее 59 млн евро. И «Челси» готов заплатить эту сумму. В теории Сандро должен будет конкурировать за место в основе с Маркосом Алонсо, которому просто не было альтернативы на левом фланге. Запасными вариантами английская пресса называет Бенджамена Менди из «Монако» и Райана Бертрана из «Саутгемптона», который уже выигрывал Лигу чемпионов с «Челси» в 2012 году.

Полузащита

Ищет Конте усиление и в центр поля. В данный момент ведутся активные переговоры по трансферу цербера из «Монако» Тьемуа Бакайоко, похоронившего шансы «Ман Сити» на выход в четвертьфинал. Предполагаемая сумма трансфера — 40 млн евро. Вполне вероятно, на этом трансфере «Челси» не собирается останавливаться. В шорт-листе синих на эту позицию также значатся Корентин Толиссо из «Лиона», Леандер Дендонкер из «Андерллехта» и универсал Головин. В слухи о переезде Александра на Туманный Альбион с каждым днём верится всё больше.

В атакующей тройке также планируются изменения. Многое будет зависеть от того, решится ли Эден Азар на переезд в Мадрид. В этом случае «Челси» готов будет потратить солидную сумму на усиление этой позиции — в списке интересов Марко Ройс, Джесси Лингард, Рияд Марез, рвущийся из «Арсенала» Алексис Санчес и самый популярный объект этого трансферного окна — Килиан Мбаппе. Однако даже при условии, что Эден останется на «Стэмфорд Бридж», новичка в эту линию вполне стоит ожидать.

Нападение

Диего Коста уже заявил во всеуслышание, что в следующем сезоне Антонио Конте на него не рассчитывает. Слухи отправляют Диего в разные концы света, но для «Челси» это уже не имеет особого значения — в любом случае за своего форварда они получат солидную сумму.

Всё это, конечно, хорошо, но Коста — настоящий эксклюзив на трансферном рынке, и полноценную замену ему найти будет сложно. Слухи отправляют в Лондон Антуана Гризманна, но большой вопрос, сможет ли не самый крепкий француз так же скидывать партнёрам мяч и бороться за забросы в центре поля на уровне Диего. Миши Батшуайи пока просто не готов тащить «Челси» в тяжёлых играх. Самым очевидным вариантом видится Ромелу Лукаку, уже доказавший, что он перерос уровень «Эвертона». Однако гарантий того, что и со второго раза у бельгийца получится заиграть на самом высоком уровне, не может дать никто.

Итог