«Ливерпуль» может быть наказан за переход нападающего «Челси»

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«Ливерпуль» объявил о подписании контракта с нападающим молодежной Англии. Соланке отказался продлевать контракт с «Челси», который истекает этим летом. «Красные» заплатят лондонцам компенсацию, размер которой определится в суде. Она может составить порядка 2 — 3 миллионов.

Ранее сообщалось, что Соланке был признан лучшим игроком завершившегося в Корее чемпионат мира для игроков не старше 20 лет. В 7 матчах турнира форвард 4 раза поражал ворота соперников.