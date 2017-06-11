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11 июня 2017, 20:29 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Ливерпуль» может быть наказан за переход нападающего «Челси»

«Ливерпуль», подписавший контракт с нападающим «Челси» Домиником Соланке, мог нарушить правила. Как сообщает The Sun, «красные» могли начать переговоры о переходе 19-летнего форварда раньше дозволенного. В отношении ливерпульцев по этому поводу начнется расследование.

«Ливерпуль» объявил о подписании контракта с нападающим молодежной Англии. Соланке отказался продлевать контракт с «Челси», который истекает этим летом. «Красные» заплатят лондонцам компенсацию, размер которой определится в суде. Она может составить порядка 2 — 3 миллионов.

Ранее сообщалось, что Соланке был признан лучшим игроком завершившегося в Корее чемпионат мира для игроков не старше 20 лет. В 7 матчах турнира форвард 4 раза поражал ворота соперников.

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