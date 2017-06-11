Китайские инвесторы могут купить «Саутгемптон» за € 240 млн

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Компания Lander Holdings провела переговоры с владельцем «святых» Катариной Либхерр и согласовала покупку «Саутгемптона» за £ 210 млн (€ 240 млн), утверждает Daily Echo.

Позже инвесторы получили разрешение от английской Премьер-лиги на покупку клуба. АПЛ проводила проверку в отношении исполнительного директора Lander Гао Джишенга, которого обвиняли в том, что он давал взятки китайским политикам, но в конечном счёте одобрила сделку.

Несмотря на это, продажа клуба вряд ли будет завершена в ближайшее время, так как компании продолжают обсуждать детали сделки.