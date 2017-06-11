Китайские инвесторы могут купить «Саутгемптон» за € 240 млн
Китайские инвесторы могут купить «Саутгемптон».
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Компания Lander Holdings провела переговоры с владельцем «святых» Катариной Либхерр и согласовала покупку «Саутгемптона» за £ 210 млн (€ 240 млн), утверждает Daily Echo.
Позже инвесторы получили разрешение от английской
Несмотря на это, продажа клуба вряд ли будет завершена в ближайшее время, так как компании продолжают обсуждать детали сделки.
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