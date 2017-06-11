Элдин Якупович: Мистер Леонид любит выигрывать трофеи
Вратарь «Халла» — о Слуцком и России.
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Голкипер новой команды Леонида Слуцкого в интервью «СЭ» поделился мнением о российском тренере, сравнил чемпионаты России и первенство Англии, а также вспомнил о своем железнодорожном прошлом.
Прошло уже десять лет. В мае 2007-го «Локомотив» в финале Кубка России обыграл давно почившую «Москву» благодаря голу О’Коннора в дополнительное время. Шотландца уже не все помнят, как и тогдашнего вратаря
— Ждал, что вы позвоните, — первым делом ошарашил меня Якупович. — Я же играл в России, а в «Халл» назначили русского тренера. Все сходится.
Общались на английском. На вопрос, помнит ли он русский, Якупович ответил лаконично: «Чуть-чуть».
КРУПНАЯ РЫБА
— «Халл» отлично провел второй круг. Почему же команда вылетела?
— Мы провалили начало сезона, — вздохнул голкипер. — Бывший тренер (Майк Фелан доработал до середины зимы. — Прим. Г. Ч.) проделал не очень хорошую работу, поэтому «Халл» опустился на дно таблицы. Затем пришел Марку Силва, заставил нас поверить в себя, но спастись не удалось. Я в печали, разочарован, зол.
— Уходом Марку Силвы тоже были разочарованы?
— Мы изначально понимали: если вылетим из
— Удивились, когда узнали о приходе Слуцкого?
— Удивился? (Пауза.) Скорее, я рад, потому что у нас есть тренер, знающий, что такое большие победы. Уверен, он поможет «Халлу» вернуться в
— Как узнали о назначении?
— Я сейчас в отпуске — команда соберется только 3 июля, — поэтому новостей почти не читаю. Но такое я, конечно, не мог пропустить: один мой друг неделю назад написал, что тренером
ВСТРЕЧА В ГРЕЦИИ
— Вы со Слуцким уже общались?
— После назначения — нет. Хотя в 2011 году пересеклись с ним в Греции, когда я выступал за «Арис». Мы играли с «Манчестер Сити» в Лиге Европы, но в заявку я не попал, поэтому смотрел за матчем с трибун. Там же я встретил Слуцкого — его ЦСКА спустя пару дней играл в Салониках с ПАОК. Ну, мы обменялись парой фраз: «привет», «как дела». Ничего особенного.
— Что вы знаете о Слуцком?
— Что он любит выигрывать трофеи. Кроме этого — почти ничего. Когда я был в «Локомотиве», он уже тренировал ЦСКА?
— Нет. Тогда он работал в «Москве».
—
— А тренировал вас тогда Анатолий Бышовец. Помните его?
— Помню. И Маслина (так Якупович называет Славолюба Муслина. — Прим. Г. Ч.) тоже помню. Он меня и взял в «Локомотив» в 2006 году, но я не всегда играл, а потом пришел русский тренер, с которым мы выиграли Кубок. Вообще время в России дало огромный жизненный опыт. Мне было 21, когда я приехал, не знал ни английского, ни русского. Все называли талантливым голкипером, но было трудно. Никогда не забуду то время.
— С
— Нет, ни с кем.
БОРЬБА, БОРЬБА, БОРЬБА
— Вернемся к Слуцкому. Вы смотрели матчи ЦСКА в Лиге чемпионов?
— Да, я очень люблю смотреть футбол. Конкретных матчей с участием ЦСКА я не помню, но знаю, что эта команда уже много лет не может сыграть на ноль в Лиге чемпионов. Сколько там матчей уже?
— Очень много.
— Я слежу не только за матчами российских клубов в еврокубках, но и в
— 16. .
— Вот. Я не смотрю все матчи, но в курсе всех основных событий. Российская
— Слуцкий — новичок в Англии, а вы здесь уже пять лет. Какие трудности его ждут?
— Это не российский футбол, здесь гораздо тяжелее физически, потому что в календаре 46 туров! Это очень много. Я не знаю, какой игровой стиль предпочитает мистер Леонид, но в первенстве все команды должны бороться. 95 минут, без остановки — борьба, борьба, борьба. Без борьбы никто ничего не добьется.
САМЕДОВА — В АНГЛИЮ
— «Халл» хочет вернуться в
— Действительно, много футболистов этим летом покинуло клуб, а у многих заканчивается контракт через год, в том числе у меня. Вы уже сейчас можете прочесть в прессе, что Якупович уходит туда, Магуайр сюда, Хаддлстоун еще
— Какая лига сильнее — чемпионат России или первенство Англии?
— «Спартак», «Локомотив», ЦСКА, «Зенит», «Краснодар» — это пять больших клубов, чей уровень превосходит первенство Англии. У этих команд очень сильные футболисты, которые за счет индивидуального мастерства могут обыграть любого из нашей лиги. Но в первенстве Англии быстрые, сильные, выносливые игроки, которых нет в других клубах российской
— «Халл» боролся бы за первую восьмерку в России?
— Думаю, да. С первой пятеркой тягаться было бы трудно, но остальных мы способны перебегать.
— Представляете российского футболиста в «Халле»?
— Почему нет? Надеюсь, мистер Леонид
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