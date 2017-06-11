Элдин Якупович: Мистер Леонид любит выигрывать трофеи

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Голкипер новой команды Леонида Слуцкого в интервью «СЭ» поделился мнением о российском тренере, сравнил чемпионаты России и первенство Англии, а также вспомнил о своем железнодорожном прошлом.

Прошло уже десять лет. В мае 2007-го «Локомотив» в финале Кубка России обыграл давно почившую «Москву» благодаря голу О’Коннора в дополнительное время. Шотландца уже не все помнят, как и тогдашнего вратаря красно-зеленых Якуповича. Швейцарский босниец в той игре отразил все мячи и не позволил Леониду Слуцкому выиграть первый титул в карьере — его «Москва» уступила 0:1. Теперь они будут работать вместе во втором по силе английском дивизионе. Кто бы тогда мог вообразить подобное?

— Ждал, что вы позвоните, — первым делом ошарашил меня Якупович. — Я же играл в России, а в «Халл» назначили русского тренера. Все сходится.

Общались на английском. На вопрос, помнит ли он русский, Якупович ответил лаконично: «Чуть-чуть».

КРУПНАЯ РЫБА

— «Халл» отлично провел второй круг. Почему же команда вылетела?

— Мы провалили начало сезона, — вздохнул голкипер. — Бывший тренер (Майк Фелан доработал до середины зимы. — Прим. Г. Ч.) проделал не очень хорошую работу, поэтому «Халл» опустился на дно таблицы. Затем пришел Марку Силва, заставил нас поверить в себя, но спастись не удалось. Я в печали, разочарован, зол.

— Уходом Марку Силвы тоже были разочарованы?

— Мы изначально понимали: если вылетим из премьер-лиги, то он уйдет. На него никаких обид нет. Марку все отдал команде и достойно попрощался с каждым футболистом. Сейчас он в «Уотфорде», и я могу только пожелать ему удачи. Зато у нас теперь есть мистер Леонид (Якупович упорно называл Слуцкого только так. — Прим. Г. Ч.). Это опытный, очень хороший тренер.

— Удивились, когда узнали о приходе Слуцкого?

— Удивился? (Пауза.) Скорее, я рад, потому что у нас есть тренер, знающий, что такое большие победы. Уверен, он поможет «Халлу» вернуться в премьер-лигу. Знаю, что мистер Леонид долгое время тренировал ЦСКА, играл с ним в плей-офф Лиги чемпионов, выиграл множество титулов в России… «Халлу» очень повезло, это отличная сделка. Мы взяли крупную рыбу.

— Как узнали о назначении?

— Я сейчас в отпуске — команда соберется только 3 июля, — поэтому новостей почти не читаю. Но такое я, конечно, не мог пропустить: один мой друг неделю назад написал, что тренером вот-вот станет мистер Леонид. Тогда еще официально ничего не было решено, но новостей было много.

ВСТРЕЧА В ГРЕЦИИ

— Вы со Слуцким уже общались?

— После назначения — нет. Хотя в 2011 году пересеклись с ним в Греции, когда я выступал за «Арис». Мы играли с «Манчестер Сити» в Лиге Европы, но в заявку я не попал, поэтому смотрел за матчем с трибун. Там же я встретил Слуцкого — его ЦСКА спустя пару дней играл в Салониках с ПАОК. Ну, мы обменялись парой фраз: «привет», «как дела». Ничего особенного.

— Что вы знаете о Слуцком?

— Что он любит выигрывать трофеи. Кроме этого — почти ничего. Когда я был в «Локомотиве», он уже тренировал ЦСКА?

— Нет. Тогда он работал в «Москве».

— Да-да! Точно! «Локомотив» еще обыграл «Москву» в финале Кубка России. Я тогда играл.

— А тренировал вас тогда Анатолий Бышовец. Помните его?

— Помню. И Маслина (так Якупович называет Славолюба Муслина. — Прим. Г. Ч.) тоже помню. Он меня и взял в «Локомотив» в 2006 году, но я не всегда играл, а потом пришел русский тренер, с которым мы выиграли Кубок. Вообще время в России дало огромный жизненный опыт. Мне было 21, когда я приехал, не знал ни английского, ни русского. Все называли талантливым голкипером, но было трудно. Никогда не забуду то время.

— С кем-то из игроков того «Локомотива» общаетесь?

— Нет, ни с кем.

БОРЬБА, БОРЬБА, БОРЬБА

— Вернемся к Слуцкому. Вы смотрели матчи ЦСКА в Лиге чемпионов?

— Да, я очень люблю смотреть футбол. Конкретных матчей с участием ЦСКА я не помню, но знаю, что эта команда уже много лет не может сыграть на ноль в Лиге чемпионов. Сколько там матчей уже?

— Очень много.

— Я слежу не только за матчами российских клубов в еврокубках, но и в премьер-лиге. Знаю, что «Локомотив» за последние два года выиграл два Кубка, что в прошлом сезоне чемпионом стал ЦСКА, а в этом — «Спартак» спустя даже не знаю сколько лет.

— 16. ​.

— Вот. Я не смотрю все матчи, но в курсе всех основных событий. Российская премьер-лига — это большой чемпионат.

— Слуцкий — новичок в Англии, а вы здесь уже пять лет. Какие трудности его ждут?

— Это не российский футбол, здесь гораздо тяжелее физически, потому что в календаре 46 туров! Это очень много. Я не знаю, какой игровой стиль предпочитает мистер Леонид, но в первенстве все команды должны бороться. 95 минут, без остановки — борьба, борьба, борьба. Без борьбы никто ничего не добьется.

САМЕДОВА — В АНГЛИЮ

— «Халл» хочет вернуться в премьер-лигу, но у команды большие проблемы с составом. Вы готовы бороться за возвращение в усеченном составе?

— Действительно, много футболистов этим летом покинуло клуб, а у многих заканчивается контракт через год, в том числе у меня. Вы уже сейчас можете прочесть в прессе, что Якупович уходит туда, Магуайр сюда, Хаддлстоун еще куда-то. Но если мы сохраним этот костяк, то у нас появится отличный шанс вернуться в премьер-лигу. Мистер Леонид наверняка уже работает над этим. Ему будет непросто, но я верю, что справится.

— Какая лига сильнее — чемпионат России или первенство Англии?

— «Спартак», «Локомотив», ЦСКА, «Зенит», «Краснодар» — это пять больших клубов, чей уровень превосходит первенство Англии. У этих команд очень сильные футболисты, которые за счет индивидуального мастерства могут обыграть любого из нашей лиги. Но в первенстве Англии быстрые, сильные, выносливые игроки, которых нет в других клубах российской премьер-лиги. Вот главная разница.

— «Халл» боролся бы за первую восьмерку в России?

— Думаю, да. С первой пятеркой тягаться было бы трудно, но остальных мы способны перебегать.

— Представляете российского футболиста в «Халле»?