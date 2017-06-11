СМИ: Верратти сообщил руководству «ПСЖ» о намерении покинуть клуб

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Согласно данным СМИ, недавняя встреча Верратти со спортивным директором клуба Антеро Энрике была посвящена именно этому вопросу. Агент итальянца Донато ди Кампли уже некоторое время посылает сигналы о том, что одной победы в чемпионате Франции игроку недостаточно.

Верратти нужен клуб, который будет бороться за победу в Лиге чемпионов. В связи с этим в СМИ ожидают борьбы за него между двумя командами — туринским «Ювентусом», который поддерживает сам Верратти, и «Барселоной». Предполагаемая сумма трансфера — 80 миллионов евро, но это все равно меньше, чем «Ювентус» заплатил год назад за трансфер Гонсало Игуаина из «Наполи», и при том Верратти всего 24 года.

Верратти перебрался в «ПСЖ» в 2012 году из «Пескары». В минувшем сезоне он принял участие в 43 матчах парижан в различных турнирах, забил 3 мяча и отдал 8 передач. Всего же за время выступления в Париже он четыре раза становился чемпионом Франции, трижды — обладателем Кубка страны и четырежды — Кубка лиги и Суперкубка Франции. В сборную Италии игрок вызывается с 2012 года, в его активе 21 матч и один гол.