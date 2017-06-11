Буффон: Этот год может стать для меня последним, и провести его я хочу на первых ролях

«Карьера спортсмена состоит из побед и поражений. Я много выигрывал в свое время, но и проигрывал достаточно. Мы всегда должны смотреть в будущее. Даже у самого бездарного игрока «Реала» гораздо больше трофеев и больших финалов, чем у меня, поэтому не стоило переоценивать наши шансы в финале Лиги чемпионов.

Этот год может стать для меня последним, и провести его я хочу на первых ролях. Я не вечен, и никогда так не думал. Я думаю о команде, «Ювентус» и сборная Италии не должны зависеть от одного человека. В прошлом я говорил, что, возможно, не буду тренером, однако работа тренером в сборной Италии может быть менее стрессовой. Когда я закончу карьеру, то хотел бы немного отдохнуть, потому что у меня была долгая и напряженная карьера, — сказал Буффон в эфире Sky Sport Italia.