Игроки «Крумкачоў» Евгений Шиквака и Александр Батищев находятся на просмотре в «Актобе»

Кроме того, в расположение «Актобе» прибыл и одноклубник Шикавки украинец Александр Батищев, который уже успел отметиться голом в контрольном матче с «Химками» (3:0). В чемпионате Беларуси-2017 Шикавка провел 10 матчей и забил 1 гол. На счету Батищева 4 гола в 9 встречах.