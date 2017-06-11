Игроки «Крумкачоў» Евгений Шиквака и Александр Батищев находятся на просмотре в «Актобе»
Белорусский хавбек «Крумкачоў» Евгений Шикавка находится на просмотре в казахстанском «Актобе». Об этом сообщает Goal.kz.
Кроме того, в расположение «Актобе» прибыл и одноклубник Шикавки украинец Александр Батищев, который уже успел отметиться голом в контрольном матче с «Химками» (3:0). В чемпионате Беларуси-2017 Шикавка провел 10 матчей и забил 1 гол. На счету Батищева 4 гола в 9 встречах.
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