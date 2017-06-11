Головин пройдет по следам Аршавина

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21-летний полузащитник ЦСКА Александр Головин может со следующего сезона начать учиться дриблингу у Алексиса Санчеса, проникающим передачам у Месута Озила, а скоростным открываниям — у Тео Уолкотта. По данным Sports.ru, в подписании долгосрочного контракта с перспективным россиянином заинтересован «Арсенал». Естественно, не тульский.

Главный тренер «канониров» Арсен Венгер вообще любит делать ставку на молодых и еще не до конца раскрывшихся игроков, находить звезды, скрытые в туманностях не самых сильных чемпионатов и фарм-клубов. Французский специалист уже превратил в игроков мирового класса Сеска Фабрегаса, Тьерри Анри, Робина Ван Перси, Патрика Виейра и Николя Анелька.

Однако с российскими футболистами опыт у Венгера был единичный и не самый удачный.

Андрей Аршавин, приобретенный после успешно проведенного Евро-2008, по итогам которого он попал в символическую сборную турнира, начинал иисполнителем стартового состава, однако травмы и не самая стабильная игра не позволили ему закрепиться в основе «канониров». В итоге Аршавин покинул клуб как свободный агент, под конец перестав попадать в заявку на матчи.

Вполне возможно, спустя пять лет Венгер созрел для новых экспериментов, может быть, взяв пример с наставника «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы, который совершил трансфер 20-летнего украинца Александра Зинченко из российской «Уфы» и отдал его в аренду в голландский ПСВ.

Согласно некоторой информации, Головин тоже может подписать долгосрочный контракт с «Арсеналом» и остаться на год в ЦСКА уже на правах аренды, либо отправиться набираться опыта во второй дивизион чемпионата Англии в составе «Халл Сити», который недавно возглавил хорошо знакомый с ним Леонид Слуцкий.

Однако многим верится в эту футбольную сказку с трудом. Скаут «Арсенала» по Восточной Европе Павел Кучеров прямо заявил, что говорить о переходе Головина в английский топ-клуб пока «нереально».

«Для меня информация о переговорах «Арсенала» с Головиным стала новостью, удивлен. Но такие вещи обычно не афишируют и никому не рассказывают. Конечно, всегда приятен и интерес к футболисту из России — страны, которая почти не представлена легионерами в Европе. Особенно, если интерес этот имеет под собой какую-то почву.

Но этот футболист абсолютно не является талантом европейского уровня, и нереально говорить о его переходе в топовый клуб АПЛ, — передает слова Кучерова «Спорт-Экспресс». — Я не говорю, что я невысокого мнения о мастерстве Головина. Но чтобы попасть в команду Премьер-лиги, Александру нужно значительно прибавить в футбольном плане в целом, физически, психологически и ментально.

Из ЦСКА, по-моему, никто сразу не закрепился в топ-клубе Англии. Если Головин хочет проявить себя в Британии, нужно идти к этому поэтапно. Из-за большой конкуренции у него будет мало игрового времени, чтобы проявить себя, — отрезал агент.

Тем не менее, источники, приближенные к ЦСКА, утверждают, что «Арсенал» готов отдать за молодого российского таланта £10 млн, — достойная цена, учитывая возраст полузащитника и то, что он уже успел стать игроком стартового состава клуба, выступающего в Лиге чемпионов.

В сезоне-2016/7 Головин сыграл в 30 матчах чемпионата России и отличился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Результативные действия полузащитника пришлись на матчи против «Крыльев Советов», «Урала», «Томи», тульского «Арсенала», «Анжи» и «Локомотива». В Лиге чемпионов 21-летнему игроку удалось отличиться лишь желтой карточкой в проигранном выездном матче против «Монако» (0:3).

Известный в прошлом нападающий московского «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой в интервью «Газете.Ru» предостерег Головина от поспешных решений, хотя и не был столь резок, как скаут «Арсенала», в оценке шансов футболиста заиграть в АПЛ.

«Если слухи о переходе Головина в «Арсенал» появились, то, скорее всего, они имеют под собой основания. Однако нужно внимательно смотреть, откуда идет эта информация. Если от новостных агентств, то это одно, а если от лиц, как-то связанных с «Арсеналом», то это совсем другое.

Готов ли Головин к такому серьезному шагу, я пока затрудняюсь ответить. Он играет, на мой взгляд, достойно.

Пускай Саша и не тащит команду в одиночку, не забивает пачками, но он силен в других качествах, именно как полузащитник. Однако такие клубы, как «Арсенал», обычно ищут уже почти готовых звезд, а Головин — совсем молодой парень, который только-только начинает строить свою футбольную жизнь, — отметил Мостовой.