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10 июня 2017, 23:39 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

У Криштиану Роналду родилась двойня от суррогатной матери

У нападающего «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду родилась двойня от суррогатной матери, информирует интернет-портал Marca со ссылкой на португальский телеканал SIC.

У нападающего Реала и сборной Португалии <span class=error>Криштиану</span> <span class=error>Роналду</span> родилась двойня от суррогатной матери информирует <nobr>интернет-портал</nobr> Marca со ссылкой на португальский телеканал SIC. Увеличить
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Сообщается, что близнецы Ева и Матео родились на западном побережье США. Сам Роналду или его представители пока не подтвердили эту информацию.

У 32-летнего футболиста уже есть сын от суррогатной матери — 6-летний Криштиану Роналду-младший. Сейчас форвард «Реала» встречается с 22-летней испанской моделью Джорджиной Родригес.

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