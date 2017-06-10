У Криштиану Роналду родилась двойня от суррогатной матери

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сообщается, что близнецы Ева и Матео родились на западном побережье США. Сам Роналду или его представители пока не подтвердили эту информацию.