У Криштиану Роналду родилась двойня от суррогатной матери
У нападающего «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду родилась двойня от суррогатной матери, информирует
интернет-портал Marca со ссылкой на португальский телеканал SIC.
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Видимо, что-то случилось...
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Сообщается, что близнецы Ева и Матео родились на западном побережье США. Сам Роналду или его представители пока не подтвердили эту информацию.
У 32-летнего футболиста уже есть сын от суррогатной матери — 6-летний Криштиану
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