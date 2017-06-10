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10 июня 2017, 23:08 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Нильссона-Линделёфа из «Бенфики»

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе полузащитника Виктора Нильссона-Линделёфа из «Бенфики».

Подробности сделки не сообщаются.

«Манчестер Юнайтед» рад сообщить, что достиг соглашения с «Бенфикой» о трансфере Виктора Линделёфа. Игроку предстоит пройти процедуру медицинского осмотра. Дополнительная информация появится после того, как сделка будет официально завершена", — информирует официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

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