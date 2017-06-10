«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Нильссона-Линделёфа из «Бенфики»
«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе полузащитника Виктора
Нильссона-Линделёфа из «Бенфики».
Подробности сделки не сообщаются.
«Манчестер Юнайтед» рад сообщить, что достиг соглашения с «Бенфикой» о трансфере Виктора Линделёфа. Игроку предстоит пройти процедуру медицинского осмотра. Дополнительная информация появится после того, как сделка будет официально завершена", — информирует официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
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