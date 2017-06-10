Вагнер Лав может перейти из «Аланьяспора» в «Галатасарай»

«Галатасарай» успешно провёл первый этап переговоров с бразильским игроком, утверждает Milliyet.

Сообщается, что контракт 32-летнего Лава с «Аланьяспором» истекает по окончании сезона-2017/18, и денежный вопрос не станет проблемой для «Галатасарая».

По итогам минувшего сезона Вагнер стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции, забив 23 гола в 28 матчах. «Аланьяспор» финишировал на 12-м месте в таблице, а «Галатасарай» — на 4-м.