В Серии А со следующего сезона будет использоваться система видеопомощника судьи

Об этом сообщил глава Итальянской федерации футбола Карло Тавеккио.

«Нам понадобится отдельная комната для видеопомощника, а также по меньшей мере восемь новых телевизионных камер. Руководство Серии А покроет расходы, которые составят примерно € 2 млн. ФИФА пока не дала полного разрешения, но, судя по текущей ситуации, мы начнём использовать систему со следующего сезона», — цитирует Тавеккио Football Italia.

ФИФА за последний год тестировала систему видеопомощника арбитра в товарищеских матчах, а также на молодёжном и клубном чемпионатах мира.