«Ювентус» договорился о приобретении футболиста «Сампдории» Патрика Шика
МОСКВА, 10 июн —
Р-Спорт. Чешский футболист «Сампдории» Патрик Шик в ближайшее время перейдет в туринский «Ювентус», сообщает La Gazzeta dello Sport.
По информации издания, клубы в субботу достигли договоренности по трансферу 21-летнего нападающего, а ранее туринский клуб согласовал условия контракта Шика с его агентом. Сумма трансфера не разглашается.
Шик перешел в «Сампдорию» из пражской «Спарты» летом 2016 года. В минувшем сезоне Шик провел 32 матча в чемпионате Италии, в которых забил 11 мячей.
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