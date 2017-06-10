Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30040223/
10 июня 2017, 20:55 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Ювентус» договорился о приобретении футболиста «Сампдории» Патрика Шика

МОСКВА, 10 июн — Р-Спорт. Чешский футболист «Сампдории» Патрик Шик в ближайшее время перейдет в туринский «Ювентус», сообщает La Gazzeta dello Sport.

По информации издания, клубы в субботу достигли договоренности по трансферу 21-летнего нападающего, а ранее туринский клуб согласовал условия контракта Шика с его агентом. Сумма трансфера не разглашается.

Шик перешел в «Сампдорию» из пражской «Спарты» летом 2016 года. В минувшем сезоне Шик провел 32 матча в чемпионате Италии, в которых забил 11 мячей.

Ювентус
Новости Матчи Состав Статистика
Сампдория
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
8 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

«Этот ад закончился»: гимнастка Дмитриева о разводе с Радуловым

Дзюба: вертолет перевернулся, началась паника, было нечем дышать