«Ювентус» договорился о приобретении футболиста «Сампдории» Патрика Шика

По информации издания, клубы в субботу достигли договоренности по трансферу 21-летнего нападающего, а ранее туринский клуб согласовал условия контракта Шика с его агентом. Сумма трансфера не разглашается.

Шик перешел в «Сампдорию» из пражской «Спарты» летом 2016 года. В минувшем сезоне Шик провел 32 матча в чемпионате Италии, в которых забил 11 мячей.