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10 июня 2017, 20:52 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Контракт Капелло с «Цзянсу Сунин» рассчитан на полтора года, зарплата — € 10 млн

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло в воскресенье официально возглавит китайский клуб «Цзянсу Сунин», сообщает Corriere dello Sport.

Бывший главный тренер сборной России <span class=error>Фабио</span> <span class=error>Капелло</span> в воскресенье официально возглавит китайский клуб <span class=error>Цзянсу</span> <span class=error>Сунин</span> сообщает Corriere dello Sport. Увеличить
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По информации издания, контракт с 70-летним итальянцем будет рассчитан на полтора года, а его зарплата составит € 10 млн.

Ранее сообщалось, что в тренерский штаб Капелло войдут экс-игрок «Ювентуса» Джанлука Дзамбротта, а также бывший тренер «Милана» Кристиан Брокки.

После 12 туров «Цзянсу Сунин» занимает 15-е место в таблице чемпионата Китая, имея в активе 8 очков.
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