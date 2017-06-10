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По информации издания, контракт с 70-летним итальянцем будет рассчитан на полтора года, а его зарплата составит € 10 млн.

Ранее сообщалось, что в тренерский штаб Капелло войдут экс-игрок «Ювентуса» Джанлука Дзамбротта, а также бывший тренер «Милана» Кристиан Брокки.

После 12 туров «Цзянсу Сунин» занимает 15-е место в таблице чемпионата Китая, имея в активе 8 очков.