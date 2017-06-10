Контракт Капелло с «Цзянсу Сунин» рассчитан на полтора года, зарплата — € 10 млн
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло в воскресенье официально возглавит китайский клуб «Цзянсу Сунин», сообщает Corriere dello Sport.
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По информации издания, контракт с 70-летним итальянцем будет рассчитан на полтора года, а его зарплата составит € 10 млн.
Ранее сообщалось, что в тренерский штаб Капелло войдут
После 12 туров «Цзянсу Сунин» занимает 15-е место в таблице чемпионата Китая, имея в активе 8 очков.
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