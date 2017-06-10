Знаменитый турецкий футболист арестован за связь с мафией
Бывший футболист сборной Турции Танжу Чолак арестован в Стамбуле по подозрению в связях с организованной преступностью, передает Hurriyet.
Чолак выступал за «Галатасарай», «Фенербахче», «Самсунспор» и «Истанбулспор», установив рекорд по количеству голов в чемпионате Турции — 240 (за 9 сезонов).
Напомним, 53-летний Чолак уже отбывал наказание в 1994 году за контрабанду автомобиля. Тогда он провел в тюрьме 23 месяца, а после выхода на свободу завершил карьеру футболиста.
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