Знаменитый турецкий футболист арестован за связь с мафией

Чолак выступал за «Галатасарай», «Фенербахче», «Самсунспор» и «Истанбулспор», установив рекорд по количеству голов в чемпионате Турции — 240 (за 9 сезонов).

Напомним, 53-летний Чолак уже отбывал наказание в 1994 году за контрабанду автомобиля. Тогда он провел в тюрьме 23 месяца, а после выхода на свободу завершил карьеру футболиста.