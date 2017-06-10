Роберто Карлос стал фигурантом нового фильма Зеппельта о допинге
Чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии Роберто Карлос стал фигурантом нового фильма журналиста немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельта о допинге.
Сотрудники ARD провели расследование о допинге в бразильском футболе.
В фильме идёт речь о том, что Карлос на протяжении длительного времени был пациентом бразильского врача Жулио Сезара Алвеса, который в своей практике использовал запрещённые в футболе препараты. Как пишет Sportschau, в руки журналистов ARD попало более 200 документов, которые доказывают вину Алвеса. Издание отмечает также, что в фильме было показано старое видео, на котором Алвес говорит, что «когда Роберто Карлосу было 15 лет, я сделал его колени такими, какими они есть сейчас».
Сам
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter