Роберто Карлос стал фигурантом нового фильма Зеппельта о допинге

Сотрудники ARD провели расследование о допинге в бразильском футболе.

В фильме идёт речь о том, что Карлос на протяжении длительного времени был пациентом бразильского врача Жулио Сезара Алвеса, который в своей практике использовал запрещённые в футболе препараты. Как пишет Sportschau, в руки журналистов ARD попало более 200 документов, которые доказывают вину Алвеса. Издание отмечает также, что в фильме было показано старое видео, на котором Алвес говорит, что «когда Роберто Карлосу было 15 лет, я сделал его колени такими, какими они есть сейчас».