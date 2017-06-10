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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30040087/
10 июня 2017, 20:24 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Роберто Карлос стал фигурантом нового фильма Зеппельта о допинге

Чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии Роберто Карлос стал фигурантом нового фильма журналиста немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельта о допинге.

Сотрудники ARD провели расследование о допинге в бразильском футболе.

В фильме идёт речь о том, что Карлос на протяжении длительного времени был пациентом бразильского врача Жулио Сезара Алвеса, который в своей практике использовал запрещённые в футболе препараты. Как пишет Sportschau, в руки журналистов ARD попало более 200 документов, которые доказывают вину Алвеса. Издание отмечает также, что в фильме было показано старое видео, на котором Алвес говорит, что «когда Роберто Карлосу было 15 лет, я сделал его колени такими, какими они есть сейчас».

Сам экс-игрок «Анжи» и «Реала» и его представители отказались от предложений ARD прокомментировать деятельность Алвеса.
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