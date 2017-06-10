Гинер: Охоту за тренером «Халл Сити» Слуцким начнут «Барселона» и «Реал»

В пятницу «Халл Сити» объявил о назначении Слуцкого главным тренером команды. «Халл Сити» по итогам сезона-2016/17 вылетел из премьер-лиги в Чемпионшип. Слуцкий с 2009 по 2016 годы возглавлял ЦСКА, с августа 2015 до июня 2016 года он был главным тренером сборной России.

«Рад за Слуцкого и думаю, он может добиться успеха в Англии, — сказал Гинер. — По крайней мере, я очень на это надеюсь. Может ли он в будущем возглавить английский топ-клуб? Думаю, охоту за ним устроят «Барселона» и «Реал».