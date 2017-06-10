Гинер: Охоту за тренером «Халл Сити» Слуцким начнут «Барселона» и «Реал»
МОСКВА, 10 июн —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Охоту за главным тренером английского «Халл Сити» Леонидом Слуцким устроят испанские футбольные клубы «Барселона» и «Реал», считает президент московского ЦСКА Евгений Гинер.
В пятницу «Халл Сити» объявил о назначении Слуцкого главным тренером команды. «Халл Сити» по итогам сезона-2016/17 вылетел из
«Рад за Слуцкого и думаю, он может добиться успеха в Англии, — сказал Гинер. — По крайней мере, я очень на это надеюсь. Может ли он в будущем возглавить английский
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