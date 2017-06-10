Голо win. Как относиться к новости о переходе Головина в «Арсенал»?
Уникальный случай! Футболист может забыть о трофеях, и это правильное для него решение.
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Александру Головину
Обычно успешность футболиста измеряется в трофеях. В этом плане переход в «Арсенал» — провальная затея. Лондонцы могут рассчитывать разве что на кубок. И тот взяли в этом сезоне, а когда он достанется в следующий раз — большой вопрос.
На самом же деле титулы для Головина являются второстепенной целью. Точнее не так. На данный момент они не столь актуальны.
Пускай даже «Арсенал» в грядущем сезоне выступит лишь в Лиге Европы, пока ЦСКА будет играть в Лиге чемпионов (хотя еще далеко не факт, что пробьется в групповой этап). Тем не менее ясно, где футболист имеет больше возможностей расти. Пока в РФПЛ с трудом впихивают 30 туров в сезон, в АПЛ играют 38 матчей. И соперники там явно серьезнее. На таком уровне футболисты обучаются в два раза быстрее. А Головин как раз обучаем. Слуцкий объяснил ему, как играть на разных позициях в центре поля, использовал его центральным и левым полузащитником. А иногда даже правым, что неудивительно для правши.
Судя по всему, «Арсенала», выкупив футболиста, может сразу отдать его в аренду ЦСКА или «Халлу». Оба варианта дают футболисту время и комфортную обстановку перед тем, как шокировать человека «Арсеналом». Как не крути, это другой уровень
Головину лишь 30 мая исполнился 21 год. И тут большой вопрос: «Каково ему в этом возрасте адаптироваться к жизни в новой стране?» Тем более к Англии, где СМИ будут максимально настойчивы. Если в России покраска волос Головиным мало кого заинтересовала, то сделай подобное игрок «Арсенала»…
В АПЛ от нас ехали более опытные россияне:
Динияр Билялетдинов (24 года на момент перехода в «Эвертон»),
Юрий Жирков (25 лет — в «Челси»),
Роман Павлюченко (26 лет — «Тоттенхэм»),
Андрей Аршавин (27 лет — в «Арсенал»).
Не сказать, чтобы эти четыре футболиста прибавили после командировки в АПЛ. Скорее даже наоборот. Именно поэтому Головину важно зацепиться за шанс уже сейчас. Даже несмотря на все трудности в быту. Тут ведь главное, как ко всему относиться. К примеру, Жирков рассказывал, что сказалось незнание английского языка. Но тут ведь всё зависит от желания. Слуцкий за полгода освоил разговорный английский с нуля. Хотя ему сейчас 46 лет. Полагаю, что на подобное при известной доле усердия способен и Головин.
Очень хочется, чтобы у нашего парня получилось в Англии. А то уже просто стыдно смотреть на средненькие европейские сборные: у них есть футболисты в
Так что трансфер Головина в «Арсенал» стал бы приятным событием для болельщиков сборной России. Да и для футболистов тоже, если Головин докажет, что наших игроков стоит покупать. Неважно, будь то чемпионат Испании, Германии, Италии или Англии. Кстати, в плане английского языка фамилия Головина воспринимается достаточно благородно. Тут тебе и gol, и win. Хотя пишется goal, но на слух не отличить. Британцам не поиздеваться, как в случае с Жирковым, Аршавиным и Слуцким.
Ну и для наших ушей всё звучно. «Армеец» в «Арсенале» — что может быть логичнее?
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