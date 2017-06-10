Голо win. Как относиться к новости о переходе Головина в «Арсенал»?

Александру Головину только-только исполнился 21 год, а он уже может оказаться в европейском топ-клубе. Напрашиваются слова вроде «А чего добился ты в этом возрасте?».

Обычно успешность футболиста измеряется в трофеях. В этом плане переход в «Арсенал» — провальная затея. Лондонцы могут рассчитывать разве что на кубок. И тот взяли в этом сезоне, а когда он достанется в следующий раз — большой вопрос.



На самом же деле титулы для Головина являются второстепенной целью. Точнее не так. На данный момент они не столь актуальны. По-настоящему важно развитие футболиста. И вот тут переход в топ-клуб АПЛ — нужный шаг, который приблизит полузащитника к действительно серьезным титулам.



Пускай даже «Арсенал» в грядущем сезоне выступит лишь в Лиге Европы, пока ЦСКА будет играть в Лиге чемпионов (хотя еще далеко не факт, что пробьется в групповой этап). Тем не менее ясно, где футболист имеет больше возможностей расти. Пока в РФПЛ с трудом впихивают 30 туров в сезон, в АПЛ играют 38 матчей. И соперники там явно серьезнее. На таком уровне футболисты обучаются в два раза быстрее. А Головин как раз обучаем. Слуцкий объяснил ему, как играть на разных позициях в центре поля, использовал его центральным и левым полузащитником. А иногда даже правым, что неудивительно для правши.

Судя по всему, «Арсенала», выкупив футболиста, может сразу отдать его в аренду ЦСКА или «Халлу». Оба варианта дают футболисту время и комфортную обстановку перед тем, как шокировать человека «Арсеналом». Как не крути, это другой уровень более-менее во всем.

Головину лишь 30 мая исполнился 21 год. И тут большой вопрос: «Каково ему в этом возрасте адаптироваться к жизни в новой стране?» Тем более к Англии, где СМИ будут максимально настойчивы. Если в России покраска волос Головиным мало кого заинтересовала, то сделай подобное игрок «Арсенала»…



В АПЛ от нас ехали более опытные россияне:

Динияр Билялетдинов (24 года на момент перехода в «Эвертон»),

Юрий Жирков (25 лет — в «Челси»),

Роман Павлюченко (26 лет — «Тоттенхэм»),

Андрей Аршавин (27 лет — в «Арсенал»).



Не сказать, чтобы эти четыре футболиста прибавили после командировки в АПЛ. Скорее даже наоборот. Именно поэтому Головину важно зацепиться за шанс уже сейчас. Даже несмотря на все трудности в быту. Тут ведь главное, как ко всему относиться. К примеру, Жирков рассказывал, что сказалось незнание английского языка. Но тут ведь всё зависит от желания. Слуцкий за полгода освоил разговорный английский с нуля. Хотя ему сейчас 46 лет. Полагаю, что на подобное при известной доле усердия способен и Головин.

Очень хочется, чтобы у нашего парня получилось в Англии. А то уже просто стыдно смотреть на средненькие европейские сборные: у них есть футболисты в топ-чемпионатах, а у нас — нет. Тяжело молиться на Черышева, который вечно травмирован. И ведь не сказать, что у нас футболисты бездарные. Таланты есть, и Головин — далеко не главный из них. Доходила информация, что Мамаевым интересовался «Манчестер Юнайтед», Кокориным — «Рома», Шатовым — «Челси», а Смоловым — дортмундская «Боруссия». И это не просто слухи. Судя по источникам, интерес действительно был. Только вот суть не меняется — наших игроков в топ-лигах нет.

Так что трансфер Головина в «Арсенал» стал бы приятным событием для болельщиков сборной России. Да и для футболистов тоже, если Головин докажет, что наших игроков стоит покупать. Неважно, будь то чемпионат Испании, Германии, Италии или Англии. Кстати, в плане английского языка фамилия Головина воспринимается достаточно благородно. Тут тебе и gol, и win. Хотя пишется goal, но на слух не отличить. Британцам не поиздеваться, как в случае с Жирковым, Аршавиным и Слуцким.

Ну и для наших ушей всё звучно. «Армеец» в «Арсенале» — что может быть логичнее?