Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30039602/
10 июня 2017, 18:38 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

В Саудовской Аравии ввели наказание за ношение футболок «Барселоны»

В Саудовской Аравии ввели наказание за ношение футболок «Барселоны» с логотипом бывшего титульного спонсора каталонской команды — катарской авиакомпании Qatar Airways.

Максимальное наказание за нарушение составит 15 лет, пишет Mirror.

Власти Саудовской Аравии приняли решение объявить футболки с логотипом Qatar Airways вне закона вследствие разрыва взаимоотношений с Катаром. 5 июня дипломатические отношения с Катаром разорвали восемь государств — Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Египет, Йемен, Ливия, Мальдивы и Республика Маврикий.

Компания Qatar Airways была титульным спонсором «Барселоны» с 2013 до 2017 года.

Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото