В Саудовской Аравии ввели наказание за ношение футболок «Барселоны»

Максимальное наказание за нарушение составит 15 лет, пишет Mirror.



Власти Саудовской Аравии приняли решение объявить футболки с логотипом Qatar Airways вне закона вследствие разрыва взаимоотношений с Катаром. 5 июня дипломатические отношения с Катаром разорвали восемь государств — Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Египет, Йемен, Ливия, Мальдивы и Республика Маврикий.

Компания Qatar Airways была титульным спонсором «Барселоны» с 2013 до 2017 года.