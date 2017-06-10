Товарищеский матч. «Шахтер» сыграл вничью с «Городеей»
«Шахтер» сыграл вничью с «Городеей» в товарищеском матче — 0:0.
Шахтер — Городея — 0:0
Шахтер: Бушма (Садовский, 46) — Янушкевич, Рыбак (к) (Эбонг, 63), Златков (Пилиповец, 49), Позняк (Тупалов, 69), Багарич (Казаков, 75), Селява (Давидович, 75), Алексиевич (Сенько, 63), Сойри (Цеван, 69), Ковалев (Кривулец, 69), Януш (Баль, 63).
Предупреждения: Воловик (35), Павлючик (59), Карпович (65), Башилов (88).
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