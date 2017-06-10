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10 июня 2017, 18:37 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Товарищеский матч. «Шахтер» сыграл вничью с «Городеей»

«Шахтер» сыграл вничью с «Городеей» в товарищеском матче — 0:0.

Шахтер — Городея — 0:0

Шахтер: Бушма (Садовский, 46) — Янушкевич, Рыбак (к) (Эбонг, 63), Златков (Пилиповец, 49), Позняк (Тупалов, 69), Багарич (Казаков, 75), Селява (Давидович, 75), Алексиевич (Сенько, 63), Сойри (Цеван, 69), Ковалев (Кривулец, 69), Януш (Баль, 63).

Предупреждения: Воловик (35), Павлючик (59), Карпович (65), Башилов (88).

Городея
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