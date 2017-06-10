Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30039533/
10 июня 2017, 18:23 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Челси» близок к трансферу полузащитника «Монако» Бакайоко за £ 35 млн

Полузащитник «Монако» Тьемуа Бакайоко близок к переходу в «Челси», информирует The Telegraph.

Синие ещё с мая вели с монегасками переговоры по 22-летнему футболисту, но смогли договориться о сумме трансфера лишь в течение последних дней.

Сообщается, что Бакайоко перейдёт в «Челси» за £ 35 млн (€ 40 млн). Первоначально «Монако» хотел за французского хавбека £ 43 млн (€ 49 млн).

В прошедшем сезоне Бакайоко провёл 32 матча в чемпионате Франции, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Челси
Новости Матчи Состав Статистика
Монако
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото