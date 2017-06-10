«Челси» близок к трансферу полузащитника «Монако» Бакайоко за £ 35 млн

Синие ещё с мая вели с монегасками переговоры по 22-летнему футболисту, но смогли договориться о сумме трансфера лишь в течение последних дней.

Сообщается, что Бакайоко перейдёт в «Челси» за £ 35 млн (€ 40 млн). Первоначально «Монако» хотел за французского хавбека £ 43 млн (€ 49 млн).



В прошедшем сезоне Бакайоко провёл 32 матча в чемпионате Франции, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.