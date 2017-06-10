Благотворительный фонд Крооса собрал 642 тысячи евро на помощь больным детям
Благотворительный фонд полузащитника «Реала» и сборной Германии Тони Крооса собрал € 642 тыс, об этом стало известно из «Твиттер» аккаунта футболиста.
Собранные фондом средства пойдут на помощь детским больницам в Кельне и Дюссельдорфе.
В ходе благотворительного аукциона была продана футболка, в которой игрок провел матч против «Ювентуса» в финале Лиги чемпионов.
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