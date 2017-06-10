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10 июня 2017, 18:13 | Футбол: Зарубежный | PROСПОРТ - Казахстан

Благотворительный фонд Крооса собрал 642 тысячи евро на помощь больным детям

Благотворительный фонд полузащитника «Реала» и сборной Германии Тони Крооса собрал € 642 тыс, об этом стало известно из «Твиттер» аккаунта футболиста.

Собранные фондом средства пойдут на помощь детским больницам в Кельне и Дюссельдорфе.

В ходе благотворительного аукциона была продана футболка, в которой игрок провел матч против «Ювентуса» в финале Лиги чемпионов.

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