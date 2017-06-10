«Слуцкий похож на Моуринью». СМИ — о новом тренере «Халла»
«СЭ» изучил реакцию британской прессы на назначение Леонида Слуцкого главным тренером «Халл Сити».
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HULL MAIL: «КОНТАКТЫ АБРАМОВИЧА ПОМОГУТ КЛУБУ»
Опыт для тренера очень важен, и, хотя Слуцкий относительно молод, он уже достаточно долго находится в профессии и добился
Проблема может заключаться в том, что русские не очень хорошо знакомы с английской спецификой. Правда, Слуцкий уже полгода изучает язык при помощи своего хорошего друга и владельца «Челси» Романа Абрамовича. К слову, контакты тренера с Абрамовичем могут пригодиться «Халлу» при поиске игроков.
Фанаты клуба верят в то, что Слуцкий быстро завоюет их авторитет, как было в случае с Марку Силвой. Сам тренер, судя по тону его высказываний, безумно счастлив от того, что пришел в английский футбол. Неравнодушие — уже позитивный знак.
HITC: «СКУЧНО НЕ БУДЕТ»
Большинство болельщиков «Халла» не имеет ни малейшего представления о том, кто такой Слуцкий.
Объясняем: судя по тому, как он работал в ЦСКА, «Халл» будет играть по схеме 4−2−3−1 с двумя глубоко погруженными полузащитниками. Еще «тигры» будут стремиться к контролю над мячом и эффективной игре на контратаках. Это не самый красивый футбол в мире, но в первенстве Англии подобная игра часто приносит успех. В этом смысле стиль игры Слуцкого можно сравнить с философией Жозе Моуринью.
Владелец «Челси» Роман Абрамович — близкий друг Слуцкого, поэтому «Халл» в межсезонье наверняка арендует
В любом случае, фанатам «Халла» стоит пристегнуть ремни, потому что ближайший сезон будет захватывающим — со Слуцким скучать никто не будет.
MIRROR: «СЛУЦКОГО “ХАЛЛУ” ПОРЕКОМЕНДОВАЛ АБРАМОВИЧ»
Цель Слуцкого — стать первым российским тренером в английской
DAILY MAIL: «НЕУТОМИМЫЙ СЛУЦКИЙ»
5 ключевых фактов о Слуцком:
1. «Ни одно доброе дело не остается безнаказанным» — эта старая поговорка подходит новому главному тренеру «Халла». В детстве он неудачно упал с дерева, спасая соседского кота, и получил травму,
2. В октябре 2009-го Слуцкий сменил Хуанде Рамоса на посту главного тренера в ЦСКА и спустя два месяца вывел клуб в
3. Неутомимый Слуцкий совмещал работу в ЦСКА с российской сборной. При этом тогдашний министр спорта Виталий Мутко утверждал, что Слуцкий работает без зарплаты — ему положена лишь премия по результатам работы.
4. Многие тренеры ведут себя
5. Недавно в интервью BBC Слуцкий назвал Романа Абрамовича своим другом и добавил: «Его проект в российском футболе — это я». Вот такие высокопоставленные лица у тренера в приятелях!
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