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HULL MAIL: «КОНТАКТЫ АБРАМОВИЧА ПОМОГУТ КЛУБУ»

Опыт для тренера очень важен, и, хотя Слуцкий относительно молод, он уже достаточно долго находится в профессии и добился кое-каких успехов с ЦСКА. Слуцкий в России известен тем, что не раз выигрывал чемпионат с клубом, бюджет которого меньше, чем у больших транжир из «Зенита». Это хорошо для «Халла», потому что Слуцкому, вероятно, придется работать в ограниченных финансовых условиях.

Проблема может заключаться в том, что русские не очень хорошо знакомы с английской спецификой. Правда, Слуцкий уже полгода изучает язык при помощи своего хорошего друга и владельца «Челси» Романа Абрамовича. К слову, контакты тренера с Абрамовичем могут пригодиться «Халлу» при поиске игроков.

Фанаты клуба верят в то, что Слуцкий быстро завоюет их авторитет, как было в случае с Марку Силвой. Сам тренер, судя по тону его высказываний, безумно счастлив от того, что пришел в английский футбол. Неравнодушие — уже позитивный знак.

HITC: «СКУЧНО НЕ БУДЕТ»

Большинство болельщиков «Халла» не имеет ни малейшего представления о том, кто такой Слуцкий.

Объясняем: судя по тому, как он работал в ЦСКА, «Халл» будет играть по схеме 4−2−3−1 с двумя глубоко погруженными полузащитниками. Еще «тигры» будут стремиться к контролю над мячом и эффективной игре на контратаках. Это не самый красивый футбол в мире, но в первенстве Англии подобная игра часто приносит успех. В этом смысле стиль игры Слуцкого можно сравнить с философией Жозе Моуринью.

Владелец «Челси» Роман Абрамович — близкий друг Слуцкого, поэтому «Халл» в межсезонье наверняка арендует пару-тройку молодых футболистов «синих».

В любом случае, фанатам «Халла» стоит пристегнуть ремни, потому что ближайший сезон будет захватывающим — со Слуцким скучать никто не будет.

MIRROR: «СЛУЦКОГО “ХАЛЛУ” ПОРЕКОМЕНДОВАЛ АБРАМОВИЧ»

Цель Слуцкого — стать первым российским тренером в английской премьер-лиге, и он намерен добиться этой цели с «Халлом» после получения гарантий от хозяев клуба, отца и сына Алламов. В последнее время тренеры у «тигров» не приживаются, но Слуцкому пообещали дать деньги на капитальный ремонт команды. Значительная часть состава «Халла» по окончании сезона разбежалась, но Алламы хотят за сезон вернуться в элиту, поэтому новому тренеру будут выделены средства на комплектование состава.

DAILY MAIL: «НЕУТОМИМЫЙ СЛУЦКИЙ»

5 ключевых фактов о Слуцком:

1. «Ни одно доброе дело не остается безнаказанным» — эта старая поговорка подходит новому главному тренеру «Халла». В детстве он неудачно упал с дерева, спасая соседского кота, и получил травму, из-за которой завершил игровую карьеру.

2. В октябре 2009-го Слуцкий сменил Хуанде Рамоса на посту главного тренера в ЦСКА и спустя два месяца вывел клуб в плей-офф Лиги Чемпионов.

3. Неутомимый Слуцкий совмещал работу в ЦСКА с российской сборной. При этом тогдашний министр спорта Виталий Мутко утверждал, что Слуцкий работает без зарплаты — ему положена лишь премия по результатам работы. Что-то Леонид заработал, потому что Россия выиграла все отборочные матчи под его руководством, но на Euro-2016 заняла последнее место в группе.

4. Многие тренеры ведут себя по-театральному на бровке, бегают, жестикулируют, хватаются за голову. А Слуцкий предпочитает сидеть в кресле и медленно раскачиваться взад-вперед.

5. Недавно в интервью BBC Слуцкий назвал Романа Абрамовича своим другом и добавил: «Его проект в российском футболе — это я». Вот такие высокопоставленные лица у тренера в приятелях!