12 российских тренеров, работавших за границей до Слуцкого

Валерий Непомнящий

Сейчас: экс-главный тренер «Томи»

За рубежом: сборная Камеруна, юношеская сборная Китая, «Генчлербирлиги» (Турция), «Анкарагюджю» (Турция), «Пучхон Юкон» (Корея), «Шэньян Хайши» (Китай), «Санфречче Хиросима» (Япония), «Шаньдун Лунэн» (Китай), «Шанхай Шэньхуа» (Китай)



Бывший помощник Леонида Слуцкого в ЦСКА успел поработать в шести странах. Но самого громкого успеха он добился на заре своей тренерской карьеры — в Камеруне. На чемпионате мира 1990 года он вывел национальную сборную в четвертьфинал чемпионата мира. «В старые добрые времена наш Спорткомитет оказывал различную помощь развивающимся странам, — вспоминал Непомнящий историю своего назначения. — В 1984 году я находился на курсах повышения квалификации в Москве, зашёл в Управление футбола. Там мне задали вопрос: не хочет ли товарищ Непомнящий поработать за границей? Я утвердительно кивнул головой и был включён в так называемый резерв — своеобразную живую очередь на поездку в жаркие страны. Потом мне периодически звонили в Ашхабад и сообщали, что меня планируют то в Алжир, то в Тунис, то в Суринам. Однако эти планы постоянно срывались. На дворе уже стоял 1988 год, и я почти смирился с участью несостоявшегося путешественника. И тут наконец пришло конкретное предложение из Камеруна».

На чемпионате мира Камерун оказался в одной группе со сборной СССР и, в отличие от неё, не только вышел в следующий раунд, но и добрался до стадии ¼ финала турнира. Более того, он мог преодолеть и её. За восемь минут до конца матча с Англией подопечные Непомнящего вели — 2:1, но в итоге проиграли со счётом 2:3 после двух мячей, забитых Гари Линекером с пенальти. Тем не менее камерунцы всё равно установили историческое достижение — они стали первой африканской сборной, которой удалось дойти до четвертьфинала чемпионата мира. А в честь Непомнящего в столице Камеруна Яунде даже назвали улицу.

Виктор Бондаренко

Сейчас: без клуба

Зарубежные маршруты: «Мачедже» (Мозамбик), «Кошта ду Сол» (Мозамбик), сборная Мозамбика, «Орландо Пайтерс» (Южная Африка), «Морока Свэлпоуз» (Южная Африка), «Буш Бакс» (Южная Африка), «Мамелоди Сандаунз» (Южная Африка), «Исмаили» (Египет), «Примейру ди Агошту» (Ангола), «Кабушкорп» (Ангола).

По продолжительности зарубежных маршрутов с Непомнящим может поспорить только один тренер — Виктор Бондаренко. Большую часть игровой карьеры он провёл в ростовском СКА — кстати, одно время был партнёром Сергея Андреева в линии атаки, после чего тренировал эту команду. Но основная его тренерская биография связана с Африкой, куда он впервые попал в 1985-м и отработал там два десятилетия. На этом континенте Бондаренко успел пять раз переболеть малярией, сталкивался с грабителями и колдунами, едва не утонул в Индийском океане и… получил награду тренера года в Южной Африке. Дольше всего Бондаренко работал в Мозамбике, ЮАР и Анголе, но наибольших успехов добился в первой из этих стран, четыре раза приведя свои команды к званию чемпиона.

Анатолий Бышовец

Сейчас: заместитель Черчесова в техническом комитете РФС

За рубежом: АЕЛ (Кипр), сборная Южной Кореи, «Маритиму» (Португалия)



Анатолий Фёдорович любит подчёркивать в интервью, что именно он заложил базу успехов для Гуса Хиддинка в Южной Корее, и про то, что именно он открыл для большого футбола Мигеля Данни. Впрочем, титулов за рубежом он не завоевал, но в середине 2000-х успел ещё и поработать в роли спортивного директора шотландского футбольного клуба «Хартс».

Борис Игнатьев

Сейчас: вице-президент «Торпедо»

За рубежом: олимпийская сборная Ирака, «Аль-Иттихад» (Саудовская Аравия), «Шаньдун Люнэн» (Китай)



В России Борис Игнатьев известен тем, что долго помогал в сборной сначала Павлу Садырину, затем Олегу Романцеву и после этого в течение одного отборочного цикла сам руководил нашей национальной дружиной. При этом в его карьере были три зарубежные командировки. Но длительными они не получились. В каждой из стран — и в Ираке, и в Саудовской Аравии, и в Китае — Борис Петрович отработал не больше года.

Юрий Сёмин

Сейчас: главный тренер «Локомотива»

За рубежом: олимпийская сборная Новой Зеландии



Сейчас имя Юрия Павловича ассоциируется только с одним клубом — столичным «Локомотивом». При этом Юрий Павлович проявил себя человеком, легко готовым к перемене мест. Он успел поработать в киевском «Динамо» и азербайджанской «Габале», но первый зарубежный опыт получился и вовсе экзотическим. Ровно год — в 1991-м — Сёмин руководил олимпийской сборной Новой Зеландии. «Было интересно попробовать — познать другой мир, посмотреть другой футбол, — рассказывал позже Сёмин. — Деньги, конечно, тоже играли свою роль. Но в большей степени меня привлекал стимул поработать за границей, выучить английский язык, понять менталитет новозеландцев, посмотреть на их жизнь. Мог остаться в Новой Зеландии и на более продолжительный срок. Там было много интересного. Только вот футбол находится на не очень высоком профессиональном уровне. Развивать его от самых низов мне не хотелось».

Курбан Бердыев

Сейчас: главный тренер «Рубина»

За рубежом: «Генчлерберлиги» (Турция)



Прежде чем стать топ-тренером в России, Курбану Бердыеву пришлось немало поскитаться по свету. Он работал в Казахстане и Туркменистане (с туркменской «Нисой» дважды выигрывал чемпионское звание), но также успел побывать и в Турции. Клубом «Генчлерберлиги», куда Бердыев попал по протекции Валерия Непомнящего, он руководил в течение двух лет. Долгое время она находилась в середине турнирной таблицы, после чего руководство клуба высказало желание попасть в зону УЕФА. Бердыев заявил, что на данный момент это нереально, и после публичной критики от одного из членов совета директоров покинул свой пост.

Гаджи Гаджиев

Сейчас: главный тренер «Амкара»

За рубежом: «Санфречче Хиросима» (Япония)



В жизни главного тренера «Амкара» тоже была зарубежная командировка — в Японию. Но лавров на этой работе Гаджи Гаджиев не снискал. Под его руководством команда «Санфречче Хиросима» опустилась во второй дивизион, из которого потом не могла подняться несколько лет. Работать в России у Гаджи Муслимовича получает гораздо успешней. С «Крыльями Советов» он взял бронзу, с «Анжи» пробивался в финал Кубка России, а теперь создал очень симпатичный «Амкар».

Дмитрий Галямин

Сейчас: экс-спортивный директор «Динамо»

За рубежом: «Паламос» (Испания)



В начале 1990-х Галямин оказался одним из тех футболистов, кому удалось отправиться по маршруту Россия — Испания. Поиграв на Пиренеях в течение четырёх лет, он потом успел поработать в качестве главного тренера скромной команды из Каталонии — «Паламоса», а потом в роли тренера-селекционера «Эспаньола». Затем Галямин вернулся в Россию, где попробовал себя в питерском «Динамо», смоленском «Кристалле», «Химках», «Томи», «Анжи» и нальчикском «Спартаке». Не так давно он работал в роли спортивного директора московского «Динамо», но 17 июля 2013 года был уволен со своего поста.

Сергей Андреев

Сейчас: без клуба

За рубежом: «Вардар» (Македония)



Долгое время Андреев работал тренером в Ростове, ненадолго ездил в Казахстан, а в 2014-м по приглашению владельца «Вардара» бизнесмена Сергея Самсоненко возглавил македонскую команду. Здесь главный тренер выиграл чемпионат Македонии, но уже вскоре был уволен после вылета клуба во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. В начале прошлого года Андреев вернулся в Россию и недолго проработал в клубе МИТОС, пока он не был расформирован.

Валерий Карпин

Сейчас: главный редактор спортивных трансляций «Матч ТВ»

За рубежом: «Мальорка» (Испания)



После отставки из «Спартака» Карпина позвали работать в Испанию, где всё ему было знакомо — и менталитет, и язык, и кухня. Однако начало работы с «Мальоркой» у Валерия Георгиевича не задалось — его команда после пяти стартовых туров набрала лишь одно очко. Затем последовала серия из семи игр без поражений, но «Мальорка» продолжала играть неровно, и уже в феврале 2015-го Карпин был отправлен в отставку.

Алексей Ерёменко

Сейчас: без клуба

За рубежом: ЯБК, «Яро» (Финляндия)



Алексей Ерёменко-старший в 1980-х годах выступал за «Спартак», после чего уехал за границу — в Финляндию, где и остался жить. В качестве тренера он работал в командах ЯБК и «Яро». При этом ему удалось вырастить трёх сыновей, ставших впоследствии известными футболистами — Алексея, Романа и Сергея. Если первые стали звёздами в сборной Финляндии, то самый младший пока думает над выбором национальной команды. В последнее время Ерёменко-старший работал в карагандинском «Шахтёре», а сейчас находится в поиске нового клуба.

Станислав Черчесов

Сейчас: главный тренер сборной России

За рубежом: «Куфштайн» (Австрия), «Ваккер-Тироль» (Австрия), «Легия» (Польша)



Начало тренерской карьеры стало для нынешнего тренера сборной России плавным продолжением игровой. Австрия, где Черчесов долгие годы защищал цвета «Тироля», по сути, стала для него второй родиной. Первой руководимой командой для Черчесова стал «Куфштайн», откуда он, не проработав там и года, перебрался в хорошо знакомый ему «Ваккер-Тироль». Там он провёл уже полтора года, после чего летом 2006 года получил приглашение на пост спортивного директора «Спартака». За границу Черчесов вернулся только через девять лет, в польскую «Легию». В первом же сезоне в Варшаве тренер оформил «золотой дубль», выиграв и чемпионат, и Кубок, но вскоре расстался с клубом «из-за расхождения по ключевым вопросам о развитии клуба».