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10 июня 2017, 1:04 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Источник: Мората перейдёт в «Манчестер Юнайтед» за € 73 млн

Нападающий «Реала» Альваро Мората станет игроком «Манчестер Юнайтед», утверждает испанская радиостанция Onda Cero.

Нападающий Реала <span class=error>Альваро</span> <span class=error>Мората</span> станет игроком Манчестер Юнайтед утверждает испанская радиостанция <span class=error>Onda</span> <span class=error>Cero</span>. Увеличить
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Сообщается, что 12 июня 24-летний футболист отправится в Англию для подписания контракта, который будет рассчитан на пять лет. «МЮ» заплатит за форварда € 73 млн.

Ранее появилась информация о том, что Мората дал своё согласие на переход в английский клуб. Испанец считает, что этот трансфер гарантирует ему стабильную игровую практику в «МЮ» и место в сборной Испании на чемпионате мира — 2018.

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