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9 июня 2017, 23:17 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«ПСЖ» подтвердил уход Клюйверта

«ПСЖ» на своём официальном сайте подтвердил информацию о том, что Патрик Клюйверт покидает команду. С лета 2016 года голландец работал на посту спортивного директора парижан, но по окончании прошлого сезона руководство клуба решило назначить вместо него Антеро Энрике.

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40-летнему Клюйверту предложили другую должность в «ПСЖ», но он ответил отказом.

«Клуб хотел бы подчеркнуть то, какие отношения Патрику удалось создать с игроками и сотрудниками команды. Мы благодарим его за высокий профессионализм», — сообщается на сайте «ПСЖ».

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