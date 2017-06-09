«ПСЖ» подтвердил уход Клюйверта

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40-летнему Клюйверту предложили другую должность в «ПСЖ», но он ответил отказом.

«Клуб хотел бы подчеркнуть то, какие отношения Патрику удалось создать с игроками и сотрудниками команды. Мы благодарим его за высокий профессионализм», — сообщается на сайте «ПСЖ».