Российские бизнесмены при поддержке Луческу собираются купить румынский клуб
Как сообщает Digi Sport, в ближайшее время бизнесмены из России при поддержке бывшего главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу планируют приобрести акции клуба КСМ «Политехника».
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По информации издания, переговоры с руководством команды находятся на продвинутой стадии. Луческу поддерживает проект бизнесменов и готов оказать финансовую поддержку. Отмечается, что на данный момент у клуба есть долги на сумму более 3 миллионов евро.
Напомним, в сезоне-2016/17 КСМ «Политехника» занял первое место в турнирной таблице
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