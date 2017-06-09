Российские бизнесмены при поддержке Луческу собираются купить румынский клуб

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По информации издания, переговоры с руководством команды находятся на продвинутой стадии. Луческу поддерживает проект бизнесменов и готов оказать финансовую поддержку. Отмечается, что на данный момент у клуба есть долги на сумму более 3 миллионов евро.