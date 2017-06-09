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9 июня 2017, 22:02 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Российские бизнесмены при поддержке Луческу собираются купить румынский клуб

Как сообщает Digi Sport, в ближайшее время бизнесмены из России при поддержке бывшего главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу планируют приобрести акции клуба КСМ «Политехника».

Как сообщает <span class=error>Digi</span> Sport в ближайшее время бизнесмены из России при поддержке бывшего главного тренера Зенита <span class=error>Мирчи</span> <span class=error>Луческу</span> планируют приобрести акции клуба <span class=error>КСМ</span> <span class=error>Политехника</span>. Увеличить
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По информации издания, переговоры с руководством команды находятся на продвинутой стадии. Луческу поддерживает проект бизнесменов и готов оказать финансовую поддержку. Отмечается, что на данный момент у клуба есть долги на сумму более 3 миллионов евро.

Напомним, в сезоне-2016/17 КСМ «Политехника» занял первое место в турнирной таблице плей-офф за право остаться в чемпионате Румынии.

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