«Астана» выполнила все условия мирового соглашения с УЕФА по финансовому Fair Play на сезон

Следственная палата Инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (ИФКК) отчиталась о том, что четыре клуба выполнили все условия, поставленные на сезон 2016/17. В их число входят «Астана», а также российские «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив».

Напомним, в мае 2016 года «Астана» подписала с УЕФА мировое соглашение до сезона 2018/19. С казахстанского клуба была удержана сумма в два миллиона евро из премиальных от УЕФА (0,5 миллиона — фактический штраф, а еще 1,5 миллиона — условные). Столичный клуб также не может покупать футболистов до конца 2017 года. Сохранится ли трансферный бан для «Астаны», в УЕФА не уточнили.

Финансовый Fair Play был введен УЕФА в сезоне-2011/12 с целью заставить клубы более сбалансированно расходовать средства и избегать серьезных убытков.