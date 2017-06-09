Муса может перейти в «Фенербахче»
Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса, ныне выступающий за «Лестер Сити», близок к уходу из клуба и может оказаться в «Фенербахче», сообщает Mirror.
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По информации источника, в настоящее время стороны ведут активные переговоры о трансфере нигерийца. Сумма сделки оценивается в € 20 млн. Форвард хотел бы остаться в Англии, но к этому моменту «лисы» не получили ни одного интересного предложения от английских клубов.
В минувшем сезоне чемпионата Англии Муса провёл 27 матчей, отметившись двумя голами. Контракт игрока с «Лестером» рассчитан до лета 2020 года.
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