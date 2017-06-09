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9 июня 2017, 20:25 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Муса может перейти в «Фенербахче»

Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса, ныне выступающий за «Лестер Сити», близок к уходу из клуба и может оказаться в «Фенербахче», сообщает Mirror.

Бывший нападающий ЦСКА <span class=error>Ахмед</span> <span class=error>Муса</span> ныне выступающий за <span class=error>Лестер</span> Сити близок к уходу из клуба и может оказаться в Фенербахче сообщает Mirror. Увеличить
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По информации источника, в настоящее время стороны ведут активные переговоры о трансфере нигерийца. Сумма сделки оценивается в € 20 млн. Форвард хотел бы остаться в Англии, но к этому моменту «лисы» не получили ни одного интересного предложения от английских клубов.

В минувшем сезоне чемпионата Англии Муса провёл 27 матчей, отметившись двумя голами. Контракт игрока с «Лестером» рассчитан до лета 2020 года.

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